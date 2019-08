Ladrón de manzanas

Me deslizo sin prisa por las aguas de agosto decidida a ignorar que agosto tiene prisa, que cuando menos lo esperas de pronto vuelve a ser viernes (pero otro viernes). En fin. De momento he vuelto a mis lecturas esotéricas y he descubierto al filósofo y ensayista italiano Elémire Zolla, experto en mística occidental y oriental.

El verano se ha hecho para la mística. Leo Verdades secretas expuestas a la evidencia. Sincretismo y fantasía. Contemplación y esoterismo (Paidós, 2002) y puedo decirles con convicción que hubo tiempos remotos en que el Sol era femenino, como concepto de cuerpo celeste, divinidad mitológica y palabra del lenguaje, y la Luna era masculina, como aún hoy atestigua el lituano y sin ir más lejos, el alemán. Mi gran pena es que ya no tengo neuronas para aprender las lenguas más útiles y sabias, que empiezan por el sánscrito y siguen por los jeroglíficos egipcios. Pero cuando sea ministra de educación pienso implantar el sánscrito como materia curricular (creo que ahora se llama así). Voy a encabezar algo así como una revolución lingüística.

Puedo sacar pecho (y lo saco) porque la doble titulación Filología Hispánica-Inglés se cotiza con la segunda nota más alta de corte después de la selectividad. Tendré alumnos tan inteligentes y diligentes que puede que yo esté de más, algo que entraña una profunda lección filosófica (George Steiner, Lecciones de los maestros, Siruela, 2004). Me dispongo a estar de más con cierta euforia.

Mientras tanto, en esta silla de playa incomodísima donde me dejo los riñones contemplo. Contemplo la arena con la que han regenerado la playa de Santa María del Mar y pienso (con humildad) que vaya mierda de arena, toda llena de migas de conchas rotas que te pinchan las plantas de los pies. No tenía previsto pasar aquí el verano del faquir, mira por dónde. Pero también he descubierto que las olas al romper y resbalar sobre esta alfombra de esquirlas producen un sonido peculiar harto agradable. Algo así como un "frrriiiishshshch…chchch" realmente sugerente.

Luego están los pregones de las miríadas de vendedores ambulantes. "Llevooo… el ladrón de manzanas". ¿No les parece hermoso? Seguimos estando en el jardín de las Hespérides.