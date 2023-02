El sábado asistimos a un partido vibrante, de esos en los que necesitas respirar hondo de vez en cuando, porque si no te cagas, un espectáculo en los que el querido fondo sur y los seguidores del Rayo cantaron y corearon hasta la ronquera. Eso que tiene el fútbol y que sólo puede compararse a una buena ópera en el Metropolitan Opera House, donde por cierto tuve el gusto de ver/oír un Werther al que sólo le faltó la voz maravillosa de nuestro querido Alfredo Kraus, RIP, que cada día canta mejor. Igual le pasa a la Callas. No es que sean la misma cosa, el espectáculo de la ópera y er furbo; pero las emociones, el sentimiento, el no pegar ojo, la imposibilidad de bostezar vienen a ser lo mismo o casi.

Asistimos a un partido palpitante, ya digo, un espectáculo en el que los coros de Aída lo formaban los del rayón rojo y los do de pecho de las Amarillas Brigadas, que, dicho sea de paso, ya no son lo que eran, aunque el sábado estuvieran de notable alto.

Partido emocionantísimo no quiere decir partido que viéramos un fútbol exquisito, no, olvídense de eso en Carranza, para eso ya tenemos al Madrid en Liverpool o los recuerdos que aún quedan en la memoria de los verdaderos amantes del fútbol de un Messi driblando a cinco en unos segundos y marcando goles inefables.

Partido punzante quiere decir un partido en el que uno ve que pasan los minutos y nadie (del Glorioso, claro) es capaz de meter la bola en la garita del otro, en este caso del Vallecano.

Por favor, dejen la "K" para otros idiomas, porque quitando kilo y, quizás quiosco el español de España nunca ha amado ese grafema.

Partido jadeante quiere decir estar au bord de l´infartus que se dice en mi estimada Francia cuando uno está medio listo.

Y quiere decir respiración loca, quedarse sin aliento, sin aire, cuando Guardiola falla solo ante el portero rival de nombre impronunciable, como le ocurre al del Valencia, equipo que nubló un poco nuestra alegría al vencer a la Real Sociedad. ¿Real? ¿Monárquica? Qué cosas tiene esto de la lengua, qué trampas.

Partido emocionante, o momento de palmarla, se produce cuando, otra vez el estupendo Guardiola se queda cara a cara con el goalkeeper y ahora le tira el balón por el sitio más difícil para él y el más fácil apara el otro, por el palo corto. Golazo.

Los médicos del palco de Asisa chillan, gesticulan, brincan, el que cura los oídos y las laringitis me abraza como si fuéramos hermanos que no nos viéramos desde hacía lustros. En fin, efervescencias que, le pese a quien le pese, sólo proporciona un partido de fútbol.

Porque siempre vuela sobre Carranza el buitre de la segunda. Aunque si estos refuerzos siguen como están, quizá el buitre se convierta en un colibrí al final.

Mención especial para Guardiola, un jugador que siempre quise para el Glorioso, pero que por hache o por be no se ha podido fichar hasta ahora.

A pesar de ser un jugador corpulento, tiene sprint, es veloz cuando enfila la portería y encuentra el gol. En el Rayo metió una decena de goles, leo.

Si mete diez goles de aquí al final de liga, nos quedamos en Primera. Seguro.Imposible olvidar a los que siempre están bien o muy bien: Pacha y Ledesma, qué bemoles, qué partirse el careto por lo amarillo. Gracias, queridos.