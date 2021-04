Justicia o ficción

Javier Cercas me gusta porque es un tipo listo. Acabo de leer Independencia. El personaje de Melchor Marín, el poli postedípico con veleidades lectoras (un tic Vázquez Montalbán-Lorenzo Silva), no deja de ser un machote reconvertido al feminismo, que da palizas clandestinas a los maltratadores de mujeres. Un toque Tarantino. Nos gusta que machaquen salvajemente a los malos porque es verdad que solo en el ámbito de la ficción existe la justicia poética. Este mensaje es duro de digerir, porque el sistema nos tiene idiotizados con lo políticamente correcto y el consumo digital. Cercas viene elaborando este pensamiento desde Soldados de Salamina: el héroe es una creación al servicio de la necesidad política de cada momento histórico, y, siempre, una necesidad social. Necesitamos ejemplos, y como el ser humano real raramente es perfecto, la cultura se encarga de fabricarlos. En su día este mensaje descompuso a la izquierda radical española, que vive de maquillar héroes extraídos de la II República, con más empeño que honestidad. En otro orden de cosas, Cercas coquetea con su metaliteratura habitual, y ahora resulta que a Melchor le cuentan que es el protagonista de una novela escrita por un tal Cercas. Un truco cervantino que viene también de Soldados de Salamina. Como el autor dice que ha planeado una tetralogía, el lector prevé que en las siguientes entregas el personaje se las arreglará para acabar con el pseudoautor llevándole la contraria, al estilo Segunda-parte-del-Quijote. En cuanto al análisis del contexto, del procés dice Cercas lo que ya se sabe: que fue una estrategia de ordeño del Estado manejada por la burguesía catalana, pero que en cuanto entraron los idealistas en acción se les fue de las manos. Lo que más me ha gustado es el análisis del personaje de la alcaldesa extorsionada: una política que en realidad es solo una actriz cuya ideología se cifra precisamente en ser protagonista. Esto empezó en USA con Reagan y a España nos ha llegado con el bello Sánchez (heredero del bello Suárez, quizá). ¿Qué justicia poética cabe inventar contra el instinto de supervivencia que se sublima en ambición? Sorpréndenos, Cercas, a ver si superas La verdad sobre el caso Harry Quebert.