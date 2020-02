El polinésico Jurado Oficial, mira tú que oficialidad la de ellos, como si fueran Richard Gere vamos, es digno de estudio. Cada año los veo ahí plantados en el escenario detrás de un secretario que parece sacado de cualquier tómbola con aires de grandeza y voz agurdientosa. Se guiñan cuando se dicen sus nombres, qué age, como diciendo... aquí estamos nosotros, uy y nosotras, que se me olvidaba la paridad... los importantes, los que cortan el bacalao. Qué modelitos, qué categoría, qué mal gusto. Y cuánto chivato. Mucha tela. Pues no estaba ayer en misa y escuché como una señora se hincaba de rodillas ante el confesionario y decía: Padre, confieso que he pecado. Soy jurado del Falla y me he ido de la lengua. Que no lo he podido evitar, que he largado fresco vaya, que le he dicho al pescadero el pase a la final en chirigotas hace dos días. Tremendo. Pero lo peor es que el cura, en vez de imponerle una penitencia como Dios manda, le dice: a ver hija, a ver, ¿y cuál es esa final?, que tengo organizada una porra con la feligresía y la divinidad siempre ha jugado con ventaja. Qué desvergüenza. Jurado, chivato, me entraron ganas de gritar allí en medio, pero en vez de eso afilé el oído y tomé buena nota. Puerto Real está fija en chirigotas, el Vera, el Ares, que es el perejil de todas las salsas, el coro de Julio Pardo... en esas estaba cuando se montó un escándalo en la calle de La Palma de padre y muy señor mío y salí con el escapulario golpeándome la espalda. Y era el Cascana llevando en procesión al Kichi. Qué ciudad esta.