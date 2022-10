Juntarse y un perro

Es la moda, no general, pero si muy extendida. Unos muchachos forman pareja, ya ni siquiera se puede titular como novios, y cuando les parece se van a vivir juntos como si estuvieran casados. Por supuesto que cada uno, siendo mayor de edad, puede hacer lo que quiera, que para eso hay libertad y libertades, pero no obsta a que mi menda lerenda hable sobre el tema y exponga con todo respeto mis ideas sobre el tema.

Con frecuencia en mi botica me encuentro con este asunto y dentro de mis consejos y cuando ha lugar, con el dicho respeto correspondiente, hago consideraciones sobre el tema y me las aceptan, lo que no quiere decir que me hagan caso, pero yo se las digo. Y es que el asunto tiene más migas de lo que parece.

Se van a vivir juntos como casados y no quieren tener hijos, si acaso uno y luego un perro. Una chica me dijo una frase lapidaria: que con los sobrinos tenía bastante.

Yo les replico que la mayor alegría del mundo es coger en tus brazos a tu hijo recién nacido.

Personalmente, para mí ha sido auténtico, cosa mejor no ha habido ni he tenido satisfacción mayor en mi vida. También les digo que dentro de veinte años en España no va haber más que chinos. La prueba, que ya este año no se cubren gran cantidad de puestos escolares, no hay suficientes niños para ocuparlas.

Y el argumento más categórico: "A mi abuela y a tu abuela si les tocaba un cabrón de marido, tenían que aguantarse toda la vida, porque él era el amo absoluto de todo e incluso (esto es verdad) si ella, harta ya, se atrevía a irse a casa de sus padres, el pueblo entero la consideraba una fulana". En cambio, prosigo, si ahora a ti te toca un cabroncete, en dos días te divorcias y santas pascuas.

Enseñaban que hay tres amores, que van uno detrás del otro. El primero, "amor de amigos", que puede ser incluso entre dos del mismo sexo. El segundo, el "amor de novios o casados", que implica vivir juntos y tener vida íntima entre ambos. Y el tercero llamémosle "amor espiritual", que es el que se crea y crece viviendo en común las dos almas durante muchos años. De hecho, este tercero es tan verdadero que no es infrecuente que muera uno de la pareja y al poco tiempo muera también el otro, porque han sido durante mucho tiempo cuerpo y alma.

Ejemplo al canto en mi propia botica: "José, te veo muy triste. ¿Qué te pasa?"-"Ay Antonio, hace dos años que murió mi mujer y estoy solo, solo. Mire, todavía duermo en la cama de matrimonio y por la madrugá, cuando me despierto, alargo la mano a la derecha, hasta sin darme cuenta, por si está ella".

P.D. Podrá parecer un asunto nimio, pero es la triste y amarga soledad de quien ha perdido a su compañera de toda su vida.