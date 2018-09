Jugando con fuego

Dos puntos de oro se fueron en el descuento, como la pasada temporada frente al Tenerife. Con la diferencia de ahora estamos empezando la liga y los otros nos sentenciaron. Pero volvimos a ver un Cádiz bien plantado y con las ideas claras ante un gran equipo. Ya hay quien quiere ver síntomas de relajación en los minutos finales, pero fueron solo cosas del fútbol. Mala suerte y punto. Por más que diga Álvaro Cervera que "no es la mejor plantilla de los últimos tres años". No seré yo quien lo niegue, puesto que el entrenador conoce mejor que nadie su vestuario, pero sí que es cierto que a veces en el fútbol se consiguen mejores resultados con peores plantillas que con la plantilla que sueñas. A mí el Cádiz de esta temporada me está gustando, de momento. Y creo que tiene buenos mimbres para hacer cosas importantes, más allá de la permanencia. Pero me preocupa el entorno, el mal rollo que se atisba en declaraciones de uno y otro. Primero fue Vizcaíno hablando del torpedeo desde dentro del club al fichaje de Álvaro García. Ahora es Cervera diciendo que prefiere el dinero en el campo a tenerlo en el banco. Y parece que sigue la lucha interna que podría cobrarse una victima, como es el caso del director deportivo, Juan Carlos Cordero.. Lo del entrenador con el Presidente lo veo anecdótico. Un entrenador no entiende de finanzas y cree que es mejor fichar jugadores con dinero que tener los billetes a buen recaudo.

Por otra parte, no olvidemos que el club sigue teniendo una deuda importante y que para seguir pagándola hay que tener recursos. Tener fondos disponibles para el mercado de invierno tampoco parece mala idea. Cuando fichas jugadores en verano no sabes como van a salir, pero en diciembre sí que lo sabes y también donde hace falta cubrir carencias. Así que en este aspecto, puede hablarse de combate nulo entre entrenador y presidente. Otra cosa es que Cervera haya pedido algo que no ha sido posible por motivos económicos, y eso es más difícil de entender cuando hay posibilidades económicas y deportivas. Pero en ultima instancia, los clubes se gestionan desde los despachos y los entrenadores solo pueden adaptarse a lo que hay. Me preocupa mucho más la bicefalia directiva. Sigo insistiendo que nos está salvando la buena marcha deportiva del equipo en las dos ultimas temporadas y en lo que va de esta, pero si las cosas se tuercen en lo deportivo, agárrense que vienen curvas.

Se habla del interés de un grupo americano que estaría dispuesto a comprar las acciones de Quique Pina. Si esto va a traer la paz no me importaría que se rebautizara el pasodoble de Manolo Santander con el nombre de "I have been told that the yellow" y lo cantara la mismísima Beyoncé en Carranza ante el Alcorcón. Pero como esto va a tardar, lo mejor que podemos hacer es abstraernos de todo lo malo y concentrarnos en lo que está más a la mano, que no es otra cosa que seguir con la imagen de equipo aspirante a todo y seguir sumando. Para lo demás… recemos y dialoguemos. Más nos vale.