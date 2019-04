Juego de pascua

Os propongo un juego. Cerremos los ojos y tratemos de leer con la mente las siguientes instrucciones. Usemos la imaginación, la meditación, la hipnosis. Lo que sea, con tal de no mirar las letras. Reflexionemos ahora sobre todo lo que ha pasado esta última semana. Lo que hemos vivido en nuestro entorno más cercano: reuniones familiares (en mi caso, incluidos, oh, los cumpleaños de mi padre y de mi hermano), reencuentros con colegas, penitencias varias (quienes hayan pecado, claro, ya sea por fervor, costumbre, vicio o temeridad), visionado de procesiones (a mí es que se me han olvidado, la verdad), paseos por la playa o por vuestro centro comercial de referencia, cubatas a la sombra, cervezas al solecito, viajes de placer estresante. Cosas así. Pensad, pensad. Algo encontraréis.

Podéis pensar en lo que se nos viene encima con el sainete de líderes políticos, dándolo todo y haciendo horas extra remuneradas en diferido. O, yo qué sé, pensemos en el incendio de Notre Dame, la destrucción de Siria, las fábricas de Bangladesh, Haití, las islas de basura, la falta de alumbrado en barriadas periféricas, las lavadoras que tienes que poner. Lo que queráis. Se trata de reflexionar a fin de cuentas. De ordenar nuestras cabecitas, de indagar en vuestros corazones, de generar microanálisis sociopolíticos.

Este juego lo ganáis si de verdad me hacéis caso y conseguís imaginar vuestro propio artículo de opinión de Pascua. Os ofrezco este espacio, más que nada, porque yo, lo que es yo, estoy a cero, sin ganas de abrir llagas, ni de contar fábulas hipocondríacas o poemas que no entiende ni el tato. Esto, por si no habéis caído, lo escribí el domingo y quiero aprovechar el día para leerme una novelita y estar con los míos sin hacerles perder el tiempo.

Lo siento si te ha decepcionado el juego que he propuesto. Pero está claro que si has llegado hasta aquí es que has hecho trampa y no has cerrado los ojos como dije al principio. Y si no querías jugar, ¿para qué has leído todo esto?