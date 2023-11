El Napoleón de Ridley Scott me empezó a aburrir pronto. El protagonista aparece como un patán torvo en medio de una chusma sanguinaria y feroz: es la época del terror y la guillotina. A medida que avanza el personaje sigue siendo un patán desubicado, aspergético, empaquetado en su uniforme, con una mirada intensa pero invariable: como Joaquin Phoenix haciendo de Calígula todo el rato. El pequeño corso quiere el poder y la gloria como podría quererlos un tractor John Deere en marcha pero sin conductor: no tiene alma. En esto aparece una Josefina muy joven, muy sexi, muy guapa, en una escena que recuerda a Instinto básico solo que ella no es una asesina sino una superviviente. Es la única que genera empatía porque está presentada como un ser humano. La intimidad de la pareja, con ese Napoleón lívido y con sobrepeso que solo copula por detrás como un cánido y no tiene conversación alguna, resulta penosa. El soldado, general, cónsul, emperador avanza con la guerra por Europa. El aire libre es lo más hermoso (todo lo humano es decadente y gris, inexpresivo. Hasta la animación del cuadro de David de la coronación en Notre Dame es fría, un cromo). Leemos al final la de personas que murieron en cada batalla, pero me da la impresión de que en las batallas de Scott hay poca gente. Más que batallas parecen escaramuzas y a nadie parece importarle la soldadesca. Me doy cuenta, galón tras galón, de que no hay ninguna tensión argumental y ningún pulso épico (el torpe guion es de David Scarpa). Al final Napoleón muere en Santa Elena como el rey del ajedrez: se cae de lado y de espaldas. En Francia esta película no ha gustado porque no hay grandeur, ni liberté, ni égalité, ni fraternité. Ni humanité siquiera. Ni del lado francés ni de ningún otro. De repente entiendo esta versión de Scott como la resurrección fallida de un cadáver cuando Europa, en el concierto internacional, es un fantasma. Y al fondo me resuena Shakespeare con Macbeth: “La vida no es más que una sombra que pasa; un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después desaparece; un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, y que no significa nada”.