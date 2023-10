Estaba temiendo no poder ver al Glorioso contra los de las naranjas y la paella, porque llamé a Juan, el antenista que me trabaja cosas así y resultó que estaba en tierras lusitanas, Portimao y yo qué sé. Afortunadamente lo telefoneé el lunes por la mañana y le inquirí: ¿Qué, Juan? ¿Ya en tierra santa? Ya, ya estoy en Cádiz, sí, me respondió alegremente. Espero que me arregles la tele antes de que comience el partido, que, además de poder disfrutarlo, tengo que hacer la crónica para Diario de Cádiz. Estoy liado ahora, respondió con esa frase que todo el mundo expresa para decir que está ocupado, que parece que dan euros por repetirla. Pero te dará tiempo de acudir antes de las nueves, ¿no? Sí, sí, no se preocupe usted que allí estaré sin falta. Como un clavo te quiero aquí. Y en efecto, a las ocho y diez allí aparecieron Juan y su ayudante, un tal Pepe. Aguanta por ahí, Pepe. Ya la he agarrao, ya la tengo, Juan. Allí por detrás de la tele anduvo el bueno de Juan, paquí y pallá. Esto es… ¿El qué?, pregunté. No estoy seguro; pero creo que es del… No oí bien a Juan porque ya atravesaba el jardín hacia el coche buscando la pieza que le hiciere falta. Después de todo qué más me daba a mí si era tal o cual aparejo; lo importante consistía en volver a avistar las camisetas amarillas por ese verde, esos colores maravillosos que hoy nos proporciona la tecnología al uso. Recuerdo que vi la primera tele en Madrid, de niño, en un hotelito sito en la calle Arenal, lugar al que sigo yendo cuando voy a ver de nuevo la poesía de Velázquez y los monumentos del padre de toda la pintura moderna, me refiero a Paco Goya, en uno de esos viajes que montaba para ver su ciudad favorita: Madrid. El aparatejo era de pocas pulgadas y la imagen daba saltos sin parar, luego no se veía más que borrosos lunares. Eso es nieve, dijo un anciano. A mi corta edad aún no sabía que estaba utilizando una metáfora. Listo ya. ¿Ha visto que poca cosa era? Deo Gratias, le respondí. El otro me miró asombrado por la locución latina y no dijo nada. Son veinticinco pavos. Como éstos. Nunca he pagado una factura más contento. Por fín iba a contemplar a mi Cádiz.

Hala, a ver la maravilla de las teles de hoy. Si mi abuelo Benito levantara la mollera… Llovía tela y en el minuto tres me amarga ya la tarde del todo el gran despiste de Alejo, que pierde la marca sobre el excelente Gayá y éste hace una maravilla con la bola. Era y es un óptimo pelotero al que si la Naturaleza le hubiera dado la corpulencia de un Biosca, un Garay o un Campanal, o Migueli, o Ramos, no habría malgastado todo su talento en el Valencia. Era un tipo para un Madrid, un Barcelona, un Bayern, un City, etc. Al rato, una melena extraña en total fuera de juego se permite, qué vergüenza para la defensa nada gloriosa del Glorioso, una rabona que cabecea a gusto un che. Antes, el ministro del Interior ya había regalado una roja al cedido de la Real. Hay que ver lo pronto que desempolvan la roja estos referee y lo que tardan en mostrársela a uno de los grandes. Nos han expulsado ya al santo, a este chico de ayer, y… creo que a otro. A Machís, eso. En diez partidos. Manda cajones. Si leyeron mi reciente artículo intitulado No matar al tenor recordarán cómo estoy totalmente en contra de jugar diez contra once, ese adulterar un partido que significa jugar con uno menos. Y la decepción que entra en el cuerpo. Ya con dos a cero y diez, ¿quién levanta esto? Un primer tiempo como para ponerlo en un cuadro en la salita. Menudo mamarracho.

Pero hete aquí, que el Glorioso, a partir de un par de arrancadas de la Furia Gitana, que es un monstruo, se anima y si no es por el Mamarrachili ése, hubiésemos empatado. Jo. Por eso se llenan los estadios, porque allí aparece lo imposible.