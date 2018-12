Mientras esbozo esta columna de opinión, paseando por La Puntilla, los lideres andaluces de Ciudadanos (Cs) y Partido Popular intentan descifrar -sin prisa, pero sin pausa- lo que los votantes dijeron en las urnas. Y configurar el cambio antes del 15 de enero. Tempus fugit.

Conocí al líder de Ciudadanos, Juan Marín, en el transcurso de la intervención de Albert Rivera en el Foro del Grupo Joly celebrado en Sevilla el pasado verano. Y lo volví a saludar en Cádiz, el pasado 30 de octubre, en la entrega del II Premio Federico Joly a Inés Arrimadas. Cambios de impresiones, suficientes para constatar lo que suponía. Persona cercana, hombre de bien y centrista.

Y digo todo esto porque me importa (y de qué manera), que el sentido común, el lenguaje moderado, la tolerancia, el respeto y el consenso, sean las únicas maneras de hacer política en esta tierra. Juan Marín viene a representar el cambio que nos hacía falta, como el comer, a los andaluces. Algunos dicen -como único y pobre argumento- que será igual que los partidos que llevaron, hasta la fecha, la corrupción por montera. No lo creo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas, balbuceaba Mario Benedetti. Y así viene siendo, desde que se conocieron los resultados.

He leído y escuchado, sobre la contienda electoral, lo que no está en los escritos. La desmesura, fruto sin duda de los malos resultados, ha sido la tónica de los partidos denominados de izquierda, que ni cortos ni perezosos, han creído que los votos no nos pertenecen. Y se han echado al monte -unos más que otros- de la descalificación por un lado, de la patente de corso, por otro.

Tengo puestas las expectativas en este cambio, liderado por Ciudadanos (Cs). Estoy convencido -porque así lo palpé en nuestros encuentros- que Juan Marín tiene en mente lo que ya dijera Adolfo Suárez: "elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal". Seré un ingenuo, pero, de entrada, es lo que necesita Andalucía. Ya vendrá lo demás.