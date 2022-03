Juan Manzorro, el único

No sé cómo comenzar este artículo para un amigo que se ha ido, Juan Manzorro. No sé ni qué escribir o decir. Era único como periodista, comunicador, como colaborador de Línea 6 presentando tantos actos nuestros, ya fuesen 'El Popurrí' del Carnaval, 'A Paso Horquilla' de la Semana Santa, ¡Ese Cádiz… Oé!, 'Recursos Turísticos de la Provincia', de la Asociación Reyes Magos de Cádiz… lo que se le pidiese allí estaba siempre él, como me recuerda Mónica, su fiel compañera, el amor de su vida.

Juan era único, porque hay pocos periodistas que sepan tocar todos los palos, sea la materia que sea, que tenga su feeling, su eterna sonrisa, su cariño, su profesionalidad, disposición y su voz… Si esa voz que le quitó el maldito cáncer, enfermedad que llevó con valentía, gallardía, categoría, saber estar, incluso con ironía… "No preocuparos, Elena y Carlos, esto es solo un resfriadillo". Un día me dijo que, de momento, no podía presentarnos más eventos, pero no perdía las esperanzas. Tuvo que hablarle, con el corazón claro, a ese cáncer, porque lo resistió muchos, muchos meses…

Juan no te olvidaremos nunca y tendrás tu espacio en nuestras revistas, porque tú eras irrepetible, un caballero de Vejer y de donde estuvieras, siempre trabajando con una sonrisa. Juan Manzorro era único, Una grandísima persona. Gracias, querido.

Quiero finalizar este artículo con los dos 'whatsApp' que mantuve con su esposa Mónica de Ramón, en la madrugada del lunes, Día de Andalucía, y que manifiestan el dolor y el pesar que produjo en todo Cádiz y Andalucía, el fallecimiento de nuestro querido Juan Manzorro.

"No puedo ni llamarte, ni escribirte. Estoy descompuesto. Un beso y no dudes si necesitas algo de Elena o de mí. Nuestro Juan descansó… Fuerte abrazo Mónica y gracias por ser la felicidad de nuestro Juan. Gracias".

"Gracias Carlos… Sabes que siempre estaba dispuesto para lo que le pidieras. Lo hacía de corazón y como sumo agrado… como hacía con todos…Tengo un dolor inmenso que me consuela con el cariño enorme que está recibiendo. Gracias".