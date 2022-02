Juan Ibáñez

La política de nuestro país sigue sorprendiéndonos cada día más. Es muy difícil que algún partido pueda activar el pensamiento objetivo de los ciudadanos, desnortados como nos encontramos por todo lo que está sucediendo en los círculos políticos y también mediáticos del Estado. La política española se está convirtiendo en un cómic.

El enredo de la votación en la reforma laboral, líderes políticos que se dedican a conversar con los animales que ha convertido a Pablo Casado en "el hombre que susurraba a las vacas", en definitiva todo un despropósito.

Porque también sería necesario que la prensa escrita y televisiva hicieran un ejercicio de periodismo ético para ganar en credibilidad e independencia. Pero hay mucha desconfianza en toda esta geometría variable que componen todas las instituciones del Estado. Todo está contaminado por la actuación de sus componentes. Fíjense lo que está sucediendo ahora en la política con la aparición de partidos localistas cuyo único objetivo es rascar beneficios para sus pueblos.

Esto, que puede llevar buena intención, no deja de significar parcelar más la política y, lo peor, que la política se haga cada vez más centrífuga y rompa (todavía más) el sentido de Estado. Faltan algunas iniciativas que nos hagan constituir un Estado más fuerte. La llegada de la nueva política ha significado todo lo contrario de lo que pudo ser. No ha habido una renovación, se ha producido toda una ruptura con el pasado. La llegada de aficionados políticos sin ninguna formación intelectual ni profesional, ha llenado de vulgaridad la teoría política por toda la geografía. Una cosa es saber mucho de las redes sociales y otra muy distinta saber de política. Se ha desperdiciado un capital humano brutal, cuya experiencia vendría muy bien para dar un poco de calma a lo que está sucediendo.

Parafraseando al señor San Juan, los políticos pueden ser mayores pero no idiotas. Y digo todo esto porque me ha sorprendido, gratamente, ver en la nueva ejecutiva del Partido Popular de San Fernando la inclusión de Juan Ibáñez. Juan es un político que representa todo lo contrario de lo que he expuesto. Dotado de una buena cabeza lo ha sido todo, o casi todo, en política. Hombre eminentemente de partido, ha estado siempre al servicio del ciudadano desde la parcela que ocupase en ese momento.

Concejal varias legislaturas, diputado en el Congreso, miembro de las ejecutivas, siempre ha respondido a lo que de el se esperaba. No se ha beneficiado nunca de la política ni de otras cosas, sobre todo porque no le hacía falta. Juan es una persona amable, educada, elegante en el trato, muy conocido en la ciudad y que ha dejado una gran huella de trabajador, honradez y leal, en el puesto que haya ocupado. Nunca ha tenido enemigos en la política, se ha llevado bien con los suyos y con la oposición desde el respeto que siempre les ha dispensado a todos y que todos les han dispensado a él.

Por eso creo que la inclusión de Juan en la ejecutiva del PP puede llevar un plus de calidad a la misma, por todo su saber y experiencia. Juan Ibáñez ha sido, es, un caballero de la vida y de la política.