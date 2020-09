Juan Antonio Lobato, Pintor

Vaya por delante, no sólo me encanta la Pintura. Me entusiasma. Los dos siglos de la Música y la Pintura son mis siglos. Digo el siglo de Velázquez y el de Johann Sebastian Bach. Sí, sí, todos los siglos lo son de música y de pintura, pero hablo de esos dos grandes siglos en donde la gente se desmayaba -síndrome de Sthendal- oyendo una fuga para órgano o contemplando un Rubens. Pues traigo a la Isla estos aprioris que no son prejuiciosos, son la verdad. El otro día entré en la Galería GH 40 como si atravesara una frontera increíble. En la puerta de la calle estaba la ciudad, con sus miserias y sus grandezas; en el interior entrevisto había otra atmósfera, otro aire, otra luz. Y Juan Antonio Lobato, el Pintor. La Galería GH 40, hecha a pulmón por el pintor que es muchas más cosas, además, es un espacio de Arte de San Fernando, una suerte de suerte que tenemos que debería estar subvencionada o exonerada de impuestos por los beneficios sociales intangibles que ofrece, de gratis, a los vecinos de esta ciudad. Como esta muestra antológica que hay ahora allí puesta, más de un centenar de cuadros del pintor Lobato construidos sobre dos escenarios, el impresionismo abstracto de la planta baja de la Galería, una suerte de sala grande de Museo Moderno en donde hay obras realmente magníficas (no se trata de entender nada ni leer los signos de un lenguaje que no es verbal, es ideográfico, pintagramas los llamaría yo) construidas con materiales de experimentación y liberalidad. Una de las características de un pintor que es doctor en Medicina y coronel médico de Defensa, que es Académico y reconocido en muchos ámbitos como uno de los representantes mayores de esta escuela pictórica. Mas bajando al sótano de la Galería, oh sorpresa, entramos en la otra cara de la moneda de la pintura de este cañailla. Quedé fascinado. Orilla, mar y cielo es el resumen de la nueva producción del pintor, que desconocíamos. Ha cambiado el lenguaje, lo abigarrado y múltiple de su expresionismo abstracto (un modo de decir) por esa cegadora recreación de nuestras playas, de los amaneceres y atardeceres, de las espumas de las olas que rompen en la orilla, de todos los cielos llenos de luz, del mar… Fui un privilegiado visitando esta exposición acompañado del Pintor y sus explicaciones. La pandemia no permite las visitas de muchos, pero hay que ver estos cuadros, hay que comprobar que algunos isleños ponen a San Fernando en el mundo, a través del Arte, que es el modo noble de hacerlo, no con las malas noticias ni con los dramas cotidianos. Así Juan Antonio Lobato, tan gran persona y artista.