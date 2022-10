Joselu y la dialectología

Mañana gris, el de la tele dice que va a llover, el otro que va a haber truenos y rayos en abundancia, el Pálpito se dirige medio dormido a la ducha, luego se zampa el desayuno: pan integral con aceite de oliva extra virgen, porque aún quedan vírgenes, sí señor, un óleo de la pintoresca Espera que quita el hipo, el pueblecito que se levanta entre Arcos y Villamartín, con su castillo, llamado de Fatetar, seguramente del décimo siglo de la era del Señor y muy cerca de Carissa, topónimo que da nombre a uno de los poemarios de este servidor de ustedes.

Pues esa, en resumidas cuentas, es la mañana del Pálpito, quien, tomando forma humana duda, se siente esperanzado, cavila sobre lo que vio en Carranza a partir de las cuatro y cuarto. Él solamente deseaba que los amarillos metieran un gol más que éstos de Cataluña, cosa necesaria tras el triunfo en Valladolid y el puntito de plata frente al Villarreal poderoso.

No estuvieron los de Barcelona para lanzar pirotecnia a los aires, precisamente, se dice a sí mismo mientras observa minuciosamente cómo el jodido levante le ha ido estropeando los rosales los miramelindos y otras plantas. Les confesaré que el Pálpito es muy amante de su jardincillo y espera y espera que el dios de la lluvia se precipite raudo sobre la parcela de una p. vez.

Y es que no se ha quedado nada feliz tras el empate con el Español, que es como se escribe en español, con eñe y no ene e y griega; porque aunque el Pálpito sea lingüista y respete todas las lenguas españolas, que son el vascuence, el gallego, el castellano (léase español), el cual se va "andalucizando" a pasos agigantados, de modo y manera que tenemos un andalú que cada día está empujando más al castellano y ya no respeta la frontera natural de Despeñaperros, pues éste, el español, digo, presenta y va aceptando rasgos claramente procedentes del andalú. Observen cómo en la televisión, cuando se trata de algo coloquial, la gente ha mandado ya a hacer gárgaras a la "d" intervocálica, y, así de este modo oímos pasao, he estao unos días de vacacione en, estoy mu resfriao, o la pérdida de la ese final: cosa en lugar de cosas o ustede en lugar de ustedes, o se pierde la d final de Madrí o la zeta de andalú, y otros muchos ejemplos lingüísticos que, si son observadores, sin duda advertirán.

"¿Se trata de la desaparición del español?", me inquiere asustado mi amigo el coronel de la Legión. En absoluto. Acaece simplemente que la marea inevitable del andaluz, cada día más brava, irá modelando un español nuevo que nosotros no veremos, pues la diacronía lingüística es muy lenta. Sólo podemos observar lo que la sincronía actual nos permite.

Me he enmarañado con la Dialectología y me he olvidado del nefasto Joselu, que siempre nos marca goles y que no sé por qué no vino al Glorioso cuando descendió el Alavés. Pues no, señores, "era muy caro", dijeron los que mandan. Y yo me pregunto: Si vamos a segunda eso sí que será caro, pues perderemos los millones relativos a los derechos de televisión que goza un equipo de primera. Ay, qué miopes somos. ¿Miopes u otra cosa muchísimo peor?