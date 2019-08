Johnny Gorrilla (y IV)

(Viene del capítulo anterior)El reportaje incluía extractos de las conversaciones que tuvo la periodista en prácticas con los personajes de esta historia. Por ejemplo, había uno de Cindy, la sirvienta del señorito de siete años que decía así: “Yo pensaba que los espías eran elegantes, guapos y que llevaban una pistola en el sobaco. Con licencia para matar. Y resulta que este tío a lo mejor no tenía ni licencia para aparcar”. Continuaba diciendo que conservaba aún todos los papelitos que le fue dando Johnny Gorrilla aquel verano, con aquellos números y esas palabras escritas en un idioma imposible. “Te los enseño, mira, aquí están”, le decía a la entrevistadora.Por su parte, el repartidor de publicidad destacaba la meticulosidad del aparcacoches para rellenar su informe y entregarlo a una hora exacta todos los días. Luego apuntaría: “Me despidieron de la empresa de buzoneo y a los quince días me contrataron en el chiringuito, de camarero. Claro, me tuve que hacer el loco para que el aparcacoches con pinta de yonqui no volviera a darme la brasa con sus hojitas. Era meticuloso, sí, y muy pesado”.

El señor Askydefa Ajakëdig (no dejaron desvelar el nombre del patriarca del sucio Seat del 98) solo dijo cuatro palabras a la periodista: “Ese tío estaba loco”. En cuanto a la jefa, no hay testimonios, pues fue imposible dar con ella.

De Johnny Gorrilla destacaban varias declaraciones: “Yo no sé por qué el señor Ajakëdig se puso así conmigo. Solo le pregunté si me dejaba llevarle la nevera o el bolso hasta la arena”. Y luego: “Con la pajarraca que se montó en la playa, cuando vi que llegaba la policía, supuse que me habían descubierto”.El reportaje terminaba con unas palabras esclarecedoras de nuestro protagonista: “Me dejaron tirado. Ni rastro de la jefa ni del maletín. Todo se esfumó. Y eso que cumplí con mi trabajo. Está claro: no volveré a aceptar un trabajo de espionaje subcontratado a través de una empresa de trabajo temporal. Son unos impresentables.”

FIN