Nuestra amistad data de aquel importante año para la historia de Europa, 1989, en que cayó el Muro de Berlín. La capital de Checoslovaquia, Praga, donde vivíamos entonces, era un nido de espías y periodistas. Ella era, y sigue siendo, una magnífica periodista con la que hicimos una buena y colaboradora amistad.

Conoce Cádiz, que siempre que viene me alaba, y lee nuestro Diario desde que yo se lo pasaba cuando los recibía (en paquetes de siete u ocho) y los distribuía a los alumnos de español del Instituto Cervantes del que yo era responsable en la bellísima ciudad centroeuropea.

Sabía que me llamaría de inmediato cuando leyera la resolución judicial del caso Jenaro en el Diario. Y así fue:

-No sabes lo que me alegro, Jaime. Por fin vas a descansar.

-Sí, Erika, han sido once años desde aquel nefasto 13 de abril de 2008 en que me llamaron para comunicarme que Jenaro se había ahogado en la playa de los alemanes, en Tarifa.

-Lo recuerdo. Estaba yo por esos días en España y sé lo mal que lo has pasado todos estos años.

-No sabes la cantidad de amigos, y hasta desconocidos, que me han llamado para decirme lo mismo que tú. Once años de instrucción, de buscar documentos, de abogados, de no dormir, de perderlo todo…

-Bueno, ahora descansarás de todo eso.

-Sí, Erika. Un hijo me decía ayer: "Papá eso son cuatro años más de vida para ti". Y creo que tiene mucha razón.

-He leído que la condena ha sido la mitad de la que pedíais y pedía el fiscal.

-Erika, a mí me da igual los años que pase en la cárcel, como si lo sueltan mañana. No tengo ningún interés personal en que lo pase mal. Lo conozco desde que era un niño y no le deseo nada malo. Te lo digo muy sinceramente. Hace años que se lo dije a un hermano suyo.

-Pero tampoco recuperas nada de lo perdido.

-Pues no. Ese era mi interés, a ver que si se podía recuperar algo, tú ya sabes lo que ha supuesto esto para mi familia, pero en cuanto se declara insolvente ya no hay esperanza de nada de eso.

-Pues te repito que me alegro muchísimo de que hayas descansado de este tema. Once años son muchos.

-Y más a mi edad, Erika. Cuando vengas por Cádiz te presentaré a muchos amigos que están deseando conocerte. (Continuará)