Comencemos por decir que no se trata de demonizar ni a una ni a otra. Que tanto una como otra son respetables y que por el mero hecho de serlo merecen ver y juzgarla con ecuanimidad. Y, por supuesto, de antemano me declaro no ser ni de una ni de otra sino de las dos, por la sencillísima razón de que hay cosas de una que me parecen buenas y de la otra, igual.

Dicho esto, espero que quien lea razone con ecuanimidad si lo escrito tiene verdad o es un camelo.

Se suele tachar a la derecha, en general, de fascista, nazi, golpista y dictadura; y a la izquierda, de comunista, marxista y dictadura pura y dura. Y surgen argumentos a gogó, argumentos que si se refieren a una variante o realidad histórica pueden ser verdad. De hecho, ha habido y hay dictaduras execrables desgraciadamente de una y otra. Pero creo que personas sensatas deben saber distinguir entre una cosa y otra. Otra cosa son los extremos, de estos hay que tener cuidado.

¿Qué es progresismo? Según el diccionario, “ideas y doctrinas progresistas”. ¿Y qué es progreso? Progreso es “acción de ir hacia adelante, avance y perfeccionamiento”.

De acuerdo, según esto y para entendernos, progresista es aquella persona o partido que tienda a mejorar, avanzar, optimizar, hacer las cosas mejores, evitar los inconvenientes, los males, las desgracias, los infortunios. ¡Caramba! Hacer las cosas bien para beneficio de todos. ¿De acuerdo con lo que es progresista? Pues díganme ustedes porque genéricamente se dice que un partido de izquierda es progresista y sin embargo otro de centro o de derecha no lo es.

Sí es verdad que el gobernante o el partido que sólo atiende los derechos y el provecho de los más poderosos, es todo lo contrario a progresista, es pancista. Pero no se puede generalizar.

Aunque también es cierto que si un partido o unos gobernantes legislan, dictaminan o gobiernan favoreciendo los menos necesitados, tampoco pueden ser llamados progresistas, sino todo lo contrario.

Lo que yo pienso y razono es que no me vale la generalización. Eso de llamar progresista a tal o cual y al otro fascista, no es lógico ni verdadero.

Y una cosa muy importante: que las cosas se demuestran haciéndolas, no diciéndolas, que una cosa es bla bla bla y otra hincar el palo. Porque según el refrán “el hábito no hace al monje”

Y ojo que todo no es el pan con manteca, que también hay que analizar el progresismo en el uso o no de las libertades, de la igualdad de oportunidades, del acceso a la cultura, del respeto a la oposición, de oír la voz del pueblo, de la práctica en suma de una verdadera democracia.

P.D. Y, por tanto, seamos respetuosos y justos. Y, sobre todo, si eres progresista, demuéstralo, no lo presumas.