La Isla también existe

Una vez celebrada las elecciones generales, la ciudad cuenta con dos senadores y un diputado. Prácticamente los mismos resultados que la vez anterior. Hemos cambiado un diputado de Cs por uno de Vox y en el senado, uno electo y otro designado. Pero la cuestión es si hemos ganado o hemos perdido. O si para la ciudad es prácticamente igual. Varias opiniones. La mía es que a la ciudad ni le beneficia ni le perjudica. Porque la realidad es que durante toda la legislatura pasan desapercibido. ¿En que se ha notado que La Isla ha tenido anteriormente representantes en el Congreso y en el Senado? Pues en nada. Algunos/as llevan ya varias legislaturas y no han dejado huella alguna, ninguna. Como tampoco dan cuenta a los ciudadanos de su labor. Ni están obligados a darla. Eso sí, algunos/as vuelven a salir en las siguientes elecciones con otra beca para cuatro años y….no pasa nada. Es la política, estúpido, como diría aquel y todos los demás.

Es curiosa esta realidad que un servidor público no rinda cuenta ante su electorado. Lo contrario pasa en las locales, aquí sí se rinde cuentas. Y a la historia me remito. Pero nadie, y digo nadie, se atreve a cambiar una Ley Electoral que se ha quedado antigua y que no sirve para la realidad social actual. Ahora que se esta poniendo de moda la visualización de la existencia, Teruel existe, Cádiz existe, ¿y San Fernando? ¿Existe San Fernando? Quién lo defiende.

Miren ustedes, yo he preguntado a Diputados isleños si se reunían, por casualidad, en Madrid todos los electos isleños o gaditanos, de todos los partidos, para poner en común los problemas de la ciudad o de la Bahía. Fíjense que cosa más difícil, pues la respuesta fue que no. No forman grupo entre ellos. Y así nos va. Siempre hemos escuchado la cantinela de que Madrid no hace caso a la ciudad. Es mejor tener el mismo color de gobierno local que en el Estado para así tener un interlocutor válido, se decía. Yo nunca ha creído esta historia. Ha sido una justificación ante la falta de gestión. Ha habido casos que teniendo el mismo color de gobierno la ciudad se ha visto perjudicada por decisiones sin sentido. Pero sí es verdad que la ciudad debería pedir cuenta a sus diputados y senadores.

La ciudad tiene pendientes infraestructuras fundamentales para su desarrollo económico y social. El nudo Tres caminos. La carretera que una Tres Caminos y Bazán, una obra necesaria, fundamental para el futuro de esta empresa y que partidos, sindicatos y empresa llevan tiempo reclamando. La conexión de Fadrícas con la autovía. La rehabilitación del Puente Zuazo. Algunas negociaciones pendientes con Defensa esperan una solución. Creo que tienen una buena tarea los senadores y diputados isleños en Madrid. Conseguir algunos de los objetivos sería una buena señal de que ellos también existe. Yo creo que todos los electos se deberían reunir y mantener contactos con la Alcaldía de la ciudad y poner puntos en común. Son representantes de la ciudad. Conseguir algunos de los objetivos sería una señal de que La Isla también existe y también que sus representantes en Madrid también existen.