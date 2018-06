La Isla y El Palmar

Fidel de Sigmaringa me aseveraba que no sabía si empezar su texto ad initio o in media res. Fidel de Sigmaringa es un mustio latinizado que todo lo analiza así. En el taller literario donde Fidel tuerce sus ideas, siempre le presionan para que piense qué es lo más conveniente. Porque debe estar ad utrumque paratus, preparado para resolver. ¿Y no puedo iniciarla in extremis?

Usted verá. El que debe decidir es usted.

Me contó que hace pocas fechas, en el Palmar de Troya, un ex papa, terminó a navajazos con un cura y un obispo de allí, cuando descubrieron que se había colado para robar. Que se habían herido entre unos y unas y que terminaron en la cárcel. Qué adónde íbamos a parar. Le aseveré que la fama de los palmarianos no era ajena a pifostios, berenjenales y desideratums, desde su fundación ab urbe condita.

No sé si emplear la analepsis, porque había un tertuliano de La Isla, que se encomendó a San Basilisco, aquel día. Fue un escritor de nombre y no como ahora, con autoediciones y premios infrapremios. Devoto y de comunión diaria había acudido a Alba de Tormes como turista. El entorno de vida de santidad de la madre Teresa le gustaba. A las cuatro de la tarde, el padre prior cuando explicaba las intercesiones de la Santa y sus milagros, tantos, que el Papa vendría a orar ante sus restos, se vio interrumpido por nueve personas, una ciega y ocho videntes, quienes vestidos con hábitos también y al parecer, con dignidad de obispos, comenzaron a insultar a la Santa, a las madres carmelitas, y al Papa. Porque el Papa era él. El ciego visitante. Igual se forma la de Sagunto. De pequeño a mí me pasó un tumulto igual cuando sellaron con cera la cerradura del instituto.

El hermano lego al ver el tumulto se asustó y comenzó a tocar las campanas a rebato.

Acudieron al templo los albenses. San Basilisco, pequeño rey etimológico, parecía haber apostado por el Papa chico y no socorría al escritor isleño. Entraron hordas que se abalanzaron sobre ellos. La Guardia Civil tuvo que custodiarlos hasta el centro sanitario para curarlos (casi pleonásmico esto de curar a un cura). Los coches de los del Palmar ardían en el río.

El escritor de nombre, se lo contó al Acosta Martínez, presidente de Tertulia, y el Acosta me lo narró a mí. Pienso que todavía somos un poco dados al linchamiento, a la difamación y a la violencia. Renato Cartesius antes de ser Descartes, analizaba la violencia como justificación de la fe. Eladio Briñón, alcalde democrático de Alba de Tormes, declaró: Me siento orgulloso de mi pueblo, aunque creo que se ha pasado un pelín. El gran pensador Boecio en su Consolatio philosophiae, parecía de La Isla cuando escribió que el mejor amor es el que nace del miedo y que el odio era la única pasión universal que no curaban los abrazos.

Al final, Fidel de Sigmaringa se ve que optó por la analepsis. En La Isla, sabe dios lo que hubieran hecho. En La Isla y algunas veces en las altas esferas no hay ni esferas.