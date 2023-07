La tarde del jueves, la Isla me recordó Londres. Sí, estaba en Bahía Sur. En Londres era viernes, y estaba en el Metro. Llegó una muchedumbre de adolescentes arregladas como para una fiesta, un botellón, una discoteca. Iban todas preciosas. De peluquería, vestidas con buen gusto, muy elegantes. Y la mayoría llevaba en unas bolsas de plástico los zapatos 'de vestir', pues puestos llevaban calzado deportivo. El cambio necesario. Se abrían las puertas del metro y entraba otra oleada de chicas arregladas. En alguna estación se bajaban con un murmullo alegre y presuroso. Con sol fuerte todavía, oleadas de jóvenes y muy jóvenes entraban en Bahía Sur por la entrada cercana a la tienda de ropa deportiva del C.D. San Fernando. Venían como de la estación de Bahía Sur o de autobuses que habían estacionado cerca. En el Carrefour entraban a cientos. Observé que compraban bolsas de hielo, botellas grandes de bebidas con gas y puede que el alcohol habitual, ginebra, ron, whisky… Deduje inmediatamente que habría una fiesta en alguna zona cercana del complejo comercial que inauguró Antonio Moreno y que luego diría que le costó hacerlo "sangre, dolor y lágrimas", algo de Churchill creo haberle oído decir alguna vez. El complejo respiraba una tarde multitudinaria, juvenil, alegre. Me crucé con el director, un profesional muy buena persona, y me dijo que había conciertos y que para pronto habría más conciertos, se llegaría mas gente. La ciudad que no había coincidido con la tarde llena de Bahía Sur puede que desconozca hasta qué punto es muy importante para la ciudad el complejo deportivo y comercial. Una oleada como la del jueves deja un dineral en los comercios del Complejo y pone a la ciudad en la referencia del verano. Se va de aquí para allá, qué duda cabe. La oferta condiciona, una vez más. Y los hechos muestran que empeñarse en pensar una ciudad aislada y autosuficiente es más que una torpeza, es un error de bulto. Ahora que empieza un nuevo cuatrienio os lo digo, alcaldes y alcaldesas de la Bahía. El programa máximo debe ser el considerar a la Bahía como una unidad operativa, una unidad. A la que hay que servir y facilitar la comunicación y el encuentro. Es un hoy por mí y mañana por ti si eres capaz de ofrecer una buena playa, una buena fiesta, un buen transporte, una buena restauración. Un buen ocio, en definitiva. Los jóvenes, las jóvenes son el tornasol. Se pudo comprobar de nuevo en la tarde del jueves en Bahía Sur, en la multitud de chicas arregladas, con los amigos, dispuestos a celebrar la vida, la juventud y la hermosura. Una estampa de verdad exaltante.