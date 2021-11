La onda expansiva de la próxima fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena ya ha llegado aquí. Carlos Alarcón, de SER Cádiz, me llamó por teléfono el otro día con ese motivo, para conocer mi opinión a cerrar aquí el gran acuerdo que se ha producido en Extremadura. No lo dudé ni un momento: estaría a favor, completamente. Sabía que lo decía en antena, y sabía lo que decía. Porque siempre he pensado que la Isla y Cádiz siempre han sido "un solo pueblo", que San Fernando se llamó "La Isla de Cádiz", que en la Isla viven más de 30.000 gaditanos de Cádiz que se han visto obligados, por el problema de la vivienda en la capital de la provincia, a buscar otro horizonte… y son muy felices. O sea, no veía obstáculos para la fusión que, por supuesto, no sabría decir en qué quedaría, cómo se haría, quiénes lo llevarían a buen término. Le dije a Carlos que para este menester había administrativistas, políticos, juristas expertos en los distintos derechos que afectarían a la fusión. Me daba igual, lo veía muy claro y si la resistencia y la defensa de intereses que, puede que no fueran los intereses generales de los ciudadanos sino de los políticos, la operación, una consulta a las dos ciudades daría el porcentaje indicativo de la voluntad de unión de territorios que son uno, de ciudadanos que son de una misma geografía, de un espacio compartido, una cultura, una historia y la huella dejadas por ambos pueblos en la construcción de una épica inaugural de la nación española, alumbrada en la Isla y Cádiz entre el 24 de septiembre de 1810 y el 19 de marzo de 1812. Noté a Carlos Alarcón, de natural escéptico, muy divertido con mis declaraciones. No era necesario aclarar que hablaba a título personal y que no representaba a nadie y que, finalmente, iría a votar, a votar Sí, cuando me llamaran, no podría otra cosa. Pero lo tendría diáfano, sería un sueño este espacio común, esta geografía insular, unida, fundida mejor, en una Cádiz de futuro, en un espacio bien ordenado, justo, solidario y fructífero. Uno tienes sus sueños, no es necesario entrar en detalles menores. Claro, le puse un ejemplo: ¿Sería Kichi el alcalde de la nueva ciudad fundida? No lo creía, ambas poblaciones, ya una, tendrían otro comportamiento electoral y, además, las cesiones lograrían concesiones. No podemos competir con la belleza de la ciudad trimilenaria pero sí en otras muchas cosas y otras riquezas y bellezas. El todo beneficiaría a las partes, qué duda cabe. Y resulta difícil adivinar cómo sería el proceso inverso a todo el proceso histórico habido hasta el momento. Quienes me conocen bien y han leído mis libros, saben de mi amor a la Isla, mi trabajo por la conservación y fijación de sus señas de identidad. Mas trabajar por un sueño, oír la opinión de los ciudadanos del mismo pueblo que somos, conocer las propuestas que construyan el mundo futuro, no me digan que no es apasionante.