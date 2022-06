Íntimo o intimísimo

No comparto ni machismo ni feminismo. Ocho hermanos éramos mitad mitad y en casa éramos todos iguales. Lógicamente quienes en el campo segaban y trillaban eran mis hermanos por ser duras faenas. Todos hemos tenido mismo tratamiento y oportunidades. Así que machismo nada, ni siquiera mental. Lo cual quiere decir que para mí una mujer es una mujer y un hombre un hombre con sus peculiares características. Así pues que nadie, ruego vea en mis palabras ni una ni otra intención, sólo pretendo comentar lo que veo y observo.

La Discreción es una virtud excelente, es simplemente educación. Uno me comentaba…. iba una chica por la calle con un bolso que tenía grabada la palabra "intimo". Iba tan tranquila sin interés en que nadie supiera lo que llevaba en su bolso. Sin embargo todo el mundo que lo veía, sabía que lleva ropas íntimas de mujer, de arriba y de abajo, bragas o sostén. Lo mismo que si dice, quizás para disimular o para refrendar intimissimi como queriendo decir que ya más íntimo no cabe, pero en italiano. Cuentan que al inventor de este referido bolso, le han dado el Nobel a la discreción. Rondando el tema de actualidad, que la mujer tenga vacaciones cuando el llamado "mes" que como se tiene que ir del trabajo unos días, pues todo el mundo sabrá lo dicho. Y que yo sepa, siempre el tema ha sido un asunto tenido y llevado con total discreción., nadie sabe sabía cuándo ni cómo, sólo la protagonista. Como si hubiera tenido almorranas o lumbago. Bastaba con decir donde trabajaba que se sentía mal o tenía dolor de cabeza, para ausentarse y ni pum del "mes" ni peras en vinagre.

Dos anécdotas de un color y de lo contrario. Un hombre ve que una mujer con la puerta abierta, baja del coche y al mismo tiempo se va bajando los pantalones. Ella le increpa diciéndole "¡Qué miras"!. Él contesta para sí mismo "es obvio". Fuese y no hubo nada. Una mujer dice a su vecina con contundencia "Cuando yo vi a mi marido en calzoncillos y con los calcetines puestos, comencé a pelar cebolla para despistar". También "es obvio".

En una escalera era de cortesía subir él delante y bajar también él delante. Razón, no verle las pantorrillas al subir y servir de apoyo al bajar por si resbalara. Aparte del puro machismo, hoy no ha lugar porque llevan pantalones. Hay muchas anécdotas ad hoc. Ambos ella y él a la puerta de una casa. Cede el paso a la fémina cortésmente y la dicha replica muy concienzudamente diciéndole machista. A lo que él le replica gilipollas. El hombre pregunta a una mujer "señora o señorita" Y ella contesta "a usted. qué puñeta le importa". Esta dialéctica es producto de no tener algo más serio que hablar o pensar. Las personas normales, la mayoría de los seres humanos comparten las mismas ideas. A saber las mujeres son femeninas con sus cualidades y los hombres son masculinos con sus correspondientes cualidades. Igualdad existe en cuanto a derechos, deberes y obligaciones. Pero afortunadamente somos distintos. Y es lo que nos gusta tanto a los varones como a las hembras. Todo lo demás es leche y picón.

P/D No sé si lo han oído ya. Por si acaso lo cuento. Uno decía "en mi pueblo todos somos muy machos" Y el otro contestaba, "pues en el mío la mitad somos machos y la mitad hembras y lo pasamos estupendamente".