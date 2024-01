Hoy voy a empezar con una curiosa anécdota. Resulta que una muchacha muy elegante y peripuesta va por la calle, toda ella garbosa y fina. Y además lleva de la mano un bolso blanco que en su lateral dice muy llamativo “intimísimo”. Ella va tan abstraída y ensimismada que no se da cuenta, pero todo el mundo al verla sí sabe y piensa que en el bolso lleva unas bragas. Son cosas de la vida, a veces, como en ésta, contrapuestas o inconexas.

Y ahora dos asuntos más serios e importantes. En nuestras revistas profesionales vienen dándonos noticias alarmantes sobre el incremento de dos tipos de enfermedades. Una el cáncer de pulmón en las mujeres porque fuman más que un carretero. Y otra, las de transmisión sexual: sífilis, chancro, blenorragia... porque se están olvidando las precauciones correspondientes. Los boticarios tenemos obligación de aconsejar y orientar con las debidas prudencias sobre todo ello.

El tabaco es malo y a los que conozco procuro para ayudarles en ello, quitarles el mechero. Yo fumaba 20 puros isleños al día y les cuento que me quité de fumar, tomando pastillas Juanolas. Una cada vez que se me antojaba el puro y llegaba a tomar sin masticarlas hasta una cajita al día. Les aconsejo eso por encima del medicamento Nicoret, que es mucho más caro. La Juanola vale menos de 3 euros. Pero, sobre todo, conciencia de lo malo que es el tabaco y no digamos la coca y similares. No hay nada mejor que tener uno mismo su control, para esto y para todo.

Respecto a lo otro, yo no voy a meterme a moralista. El amor y las pasiones son materia de otros. Mi manda sólo puede y debe hablar de las enfermedades. Tiene guasa que un muchacho, por poner un caso, vaya transmitiendo con su guapura la sífilis a diestro y siniestro. Y quizás amparándose en que ellas toman anticonceptivos. No hace falta explicar la gravedad de estas enfermedades y la que puede originar al cuerpo afectado.

Como anécdota chica, para hacer sonreír al artículo, cuento: Sabido es que los profesionales sí guardamos el secreto más que los curas el de confesión, aunque se dice el pecado pero no el pecador. Y en consecuencia, me llega uno que me pide una caja de preservativos marca Duralex (en verdad la marca se llama Durex). Le digo que le puede hacer daño el Duralex.

Otro caso, de madrugada llaman al timbre, abrimos la ventanita y preguntamos qúe desea. “Por favor, quiero una caja de preservativos”. Contestación: “Hombre, son las tres de la madrugada, la farmacia está de guardia para los cosas urgentes” Contestación: “Mire, no será urgente para usted, pero para mí sí lo es”.

P.D. Se me olvidaba. ¡Ojo con el Viagra! (con la Bisagra, como me decía uno) Que aunque debe ser recetado por médico, puede en los fuertes efluvios amorosos dañar el corazón y morir en el empeño.