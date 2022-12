A estas alturas me llamas inocente? Colega, de inocente no tengo na da de nada, en todo caso de tonto del bote, porque me creo unas cosas ¡que vaya! Desde aquellos remotos tiempos en los que mi hermana, que siempre hacía la misma broma, ni más ni menos que cambiar el azúcar del azucarero por sal gorda y, tontos de nosotros, echábamos en el café las correspondientes dos cucharadas y … ¡claro! El café estaba más salado que una salina de la Isla, que poco le faltaba para tener también mojarras de las que en ella se crían. Me cuenta un amigo que a él le hacían lo contrario con la tortilla francesa, que le cambiaban la sal por azúcar y desde entonces no quiere tortilla.

Pero mira estimado lector, está bien que te digan hoy "inocente, inocente", porque quiere decir que para tus amigos o familiares aun tienes cara de inocente, cara de poder creerte lo más absurdo o fantástico. Eso cuando sea solamente una broma, porque alguno creyéndote tonto de verdad, te dice préstame cien euros y cuando tú buenamente se los das, te dice socarronamente: "inocente, inocente", y se queda con ellos, con tu correspondiente cabreo. Aunque en este caso, no eres inocente sino tonto.

Los periódicos también hacen gala del día y colocan un anuncio espectacular. Por ejemplo, que nuestro Diario de Cádiz pusiera en primera páginas y a grandes titulares la siguiente noticia: "Al presidente Pedro Sánchez le ha tocado el Premio Gordo de Navidad y, en prueba de solidaridad y altruismo, le ha cedido la mitad a Núñez Feijóo".

O bien esta otra noticia: "Kichi ha hecho los votos monacales y ha ingresado en la Cartuja de Jerez". Pues ya habría algún inocente que se lo creyera, porque como se dice "hay gente pa tó".

Bueno pues si tu hijo o nieto te pone un muñeco de papel en tu espalda… ríete. Pero si alguien te llama por teléfono y te dice tras un silencio "¡inocente!" , le contestas con un taco sonoro. Si alguien por la calle te para y te dice "tienes un golondrino en la cabeza " le contestas "no, es un cuerno en la de tu padre".

Si una mocita guapetona te para por la calle dándote un beso y te dice: "¡Hola Pepe, qué tiempo sin verte!" Tú le contestas con otro beso y le dices: "Dame otro, Carmela". Hay algunos inocentes pero... Despiertas a tu mujer con una peluca en la mano rubia como la de ella y le dices: "Mira, te he cortado el pelo mientras dormías". Ella se despereza sobresaltada y se toca la cabeza asustada... Luego aguanta la respuesta por el susto que se dio.

P.D. Inocente, inocente, quedan muy pocos. En todo caso los niños, porque los adultos ya hemos echado muchas sobaduras. No obstante a veces te queda un rescoldo de aquella infancia y te lo crees todo. Por eso no está mal celebrar este 28 como Día de los Inocentes, que algo queda. Pero no te lo creas si alguien hoy te dice que te han tocado los ciegos.