La Inmaculada, Milagros y su medalla

Estos últimos años, porque ya son años, y no meses, todo se ha visto modificado, sumido en la evolución, todo puede ser extraño, novedoso y hasta alentador. Dentro de todos estos cambios, que a veces solemos achacar a la vida postpandemica o pandémica, pues aún no hemos salido, es la salida extraordinaria, de la Patrona.

El día, el de la Inmaculada, un día con nombre propio, casi tan grande como su propio día. Un encuentro con su pueblo que se vio, por las circunstancias, postergado, anulado en mor de la salud, y al final, con aventuradas e improvisadas salidas al estilo seudo rociero, porque su pueblo así lo quiso.

Ahora también es por lo mismo, su pueblo, a través de esos representantes libremente elegidos, aunque algunos digan que es una infamia, una calumnia, el mayor de los desastres que gobiernen esos tipejos (que por cierto obtuvieron más votos que ellos, aunque no los suficientes, pero que hicieron lo que ellos mismos demuestran, pactando, a veces con cualquiera) porque osan, algo que siempre defendieron, porque todos lo sabíamos, imponiendo la Medalla de Oro de la ciudad, a lo que, algunos, consideran un trozo de madera, un ser inanimado no merecedor de la misma, olvidando que, para muchísimos, representa no solo algo digno, sino todo un compendio de sentimientos que repercuten en la misma ciudad.

La medalla, de oro se impone a un sentir, a todos nosotros, nos represente o no; a un colectivo y sus obras de caridad; a los creyentes que se ven en parte recompensados; a los no creyentes que se benefician de la caridad, o el comercio que atrae; a los que simplemente aman su ciudad, porque, al fin y al cabo, Ella es parte de nuestro origen, contribuyendo al engrandecimiento de la propia historia de su ciudad.

Esa medalla se impone a todo un ser incorpóreo al que más de una vez, más de una o uno, que dice no sentir respeto alguno, se han encomendado. Que nuestra Milagrosa Inmaculada interceda y al menos nos de esperanza ante todo lo que estamos viviendo…. Y enhorabuena a su Esclavitud.