Ineficacia

Cada vez son más los enfermos por ludopatía. Algunos confiábamos que los nuevos gobernantes, como prometieron, acabarían con la publicidad del juego y las apuestas online de forma inmediata. Así se hizo, años atrás, con la del tabaco y el alcohol.

El juego compulsivo no entiende de clase social ni de edad. Por desgracia, no excluye a los menores que arruinan sus vidas, mientras los padres están ajenos al problema que les viene encima. Esos hijos, siempre entretenidos con sus videojuegos y con tele en sus dormitorios.

Despertemos. Si cada vez atrapa a más adolescentes, es porque ellos pueden acceder a juegos y apuestas con facilidad. Por eso insisto. Limitar su publicidad es una mejora, pero queda tanto pendiente que no quisiera pensar que sea desconocimiento de lo que la enfermedad del juego compulsivo consigue, ni tampoco creer que la salud pública importa menos que los intereses de estas empresas.

Sin ánimo de enjuiciar creo importante que conozcamos algunos suplicios del ludópata:

-La culpa, por malgastar los ahorros personales y familiares.

-La angustia, por endeudarse con los conocidos. Por acudir a préstamos de resolución inmediata que, al no poder devolver, incrementará intereses excesivamente.

El dolor. El ludópata sufre un desorden emocional, falta de autoestima, aislamiento, abatimiento, inestabilidad… Se jura que nunca más. Que es como decirle a los virus: ¡en mi cuerpo no! Los expertos aseguran que es más difícil de calmar que el alcoholismo, la drogadicción o el tabaquismo.Señores lectores, deben de saber que la Enfermedad del Juego Compulsivo puede contenerse pero no tiene cura. Para poder conseguirlo acuden a psicólogos expertos o frecuentan grupos de ayuda en donde los voluntarios que los forman conocen bien estos problemas, evitan hacer juicios y les ofrecen su ayuda desinteresada. El ludópata allí no siente rechazo, confía, recibe apoyo emocional y puede contener su enfermedad.Necesitamos políticos capaces de erradicar en su totalidad y no poco a poco, estos problemas.

¡Exigimos que desaparezca esa publicidad insistente en que jugar y apostar cambiará la vida! Demasiadas personas sabemos que el único cambio y mejora será para los desaprensivos que viven a costa de las debilidades ajenas.