But, oh, to get involved in the exchange

Of human emotions

Is ever so, ever so satisfying

Human Behaviour, Björk

Mirar para otro lado es "lo normal". Entiéndase como normal aquel comportamiento que adopta la mayoría en el rebaño humano. Además, el aborregamiento es muy sofisticado ahora. Antaño éramos simples ovejas, ahora somos borregos zombies contagiados de indolencia viral que ven pasar los días inmersos en una realidad extraña e impersonal. Nos meteremos todos, porque todos somos culpables de nuestra actitud pasiva frente a las conductas dañinas. Impasibles, como si no fuera con nosotros, contemplamos la maldad, el dolor o los errores de otros y lo compartimos en Whatsapp. Si nos llega un meme, una maledicencia sobre un vecino o el vídeo sexual de una compañera en un momento tonto hace cinco años, si continuamos la cadena del horror, lo borramos y a otra cosa. Lo olvidamos. Lo enterramos. Pero la murmuración y los prejuicios nos cambian la mirada bloqueándole el paso a la empatía e incluso a la compasión. Y tenemos el ejemplo en lo ocurrido a la trabajadora de Iveco a la que después, los mismos que no la tuvieran en cuenta, le rinden homenajes, porque es también lo que hace la mayoría. Pero ya no sirve.

No aprendemos y repetimos patrones, una y otra vez, que propician la sordidez, el acoso, el sufrimiento más profundo. Ocurre todos los días, también en los pequeños gestos. Ante los rumores, quietos. Ante el linchamiento psicológico, quietos. Ante la ridiculización, quietos. Todo, absolutamente todo, da igual. Lo que ocurre a los otros no nos ocurre nunca, hasta que somos nosotros los vilipendiados, los acosados, los parias, protagonistas del Gran Hermano constante en que se ha convertido el ir viviendo. Que cada palo aguante su vela. Yo a lo mío. Pero hay demasiados naufragios, y pocos salvavidas a los que aferrarse en el teatro del buenismo y la corrección que no son más que pago social para el ego. Perfeccionar el papel que cada uno desempeña, lucirse ante las cámaras imaginarias, y compartir un selfie de falsa moralidad. Los golpes de pecho. Los likes. El trending topic de la estupidez.

Por eso a veces no hay más remedio que enfadarse con el mundo, guardar silencio y ver y escuchar qué ocurre a nuestro alrededor, sin que importe si hay beneficio directo o si nos estimula la segregación de endorfinas. Alejarse de "lo normal" y todo lo que nos arrastra, para conectar con el ser humano que tenemos al lado. A lo mejor descubrimos algo interesante y curativo para tanta banalidad. Es triste que la vida de los demás nos afecte tan poco, que todo sea puro espectáculo. Me prohibo pensar que nadie le importa a nadie. Es triste, sí, y da mucho miedo esta soledad tan atroz en medio de la multitud, si en esa multitud nos perdemos sin ser conscientes, seguiremos sin ser abrazo real, ni piel necesaria para otra piel. Caminamos sobre cadáveres, porque hay que seguir, claro. Porque hay que llegar a algún sitio incierto, pues hay un perro ovejero perdió hace mucho el norte, y nos lleva derechos al precipicio. Quizás merezca la pena rebelarse y cambiar el rumbo, mirar para el lado correcto para evitar el abismo. Estamos a tiempo, ¿no?