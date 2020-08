Incompetencia coronavírica

Tras el enorme sacrificio que hemos realizado para parar la pandemia, la situación se desmadra de nuevo. Las Comunidades Autónomas exigieron gestionar la lucha contra la pandemia, y la situación empeora por días.

Una amiga se sintió mal y llamó a su empresa y a Salud Responde. Trabaja de auxiliar en ayuda a domicilio, con personas muy mayores, pero no le habían realizado ninguna PCR. La llamó un médico que puso reparos a que se hiciera la PCR. Le dan cita cuatro días después, por lo que decide hacérsela en una clínica privada; 150 €. Tras conocer el resultado positivo, lo comunica a Salud Responde, donde le dicen que la van a llamar al día siguiente. A los tres días la llama un rastreador al que informa de sus contactos; no la han vuelto a llamar. A los cuatro días le hacen una PCR con resultado negativo; había pasado la enfermedad entre retrasos burocráticos. Tras ese resultado ha llamado 150 veces al Centro de Salud para que le informen de lo que tiene que hacer… imposible.

Uno de las personas con las que había estado en contacto llama a su Centro de Salud… sin contestación. Por Internet consigue una cita ¡una semana después! El día antes de la cita la llama un rastreador, que le dice que si no tiene síntomas claros no le hacen una PCR. En su Centro de Salud consigue, no sin reticencias, la prescripción para hacérsela en una clínica privada por ¡175 €! Afortunadamente negativa.

La Junta de Andalucía está demostrando su absoluta incompetencia para gestionar la pandemia, poniéndonos en riesgo a toda la población. No ha reforzado al personal de los Centros de Salud, disminuido por las vacaciones en plena segunda oleada de la pandemia, sin siquiera sustituciones. Están colapsados.

Cuando una persona siente síntomas compatibles con el coronavirus tiene que pedir cita. Si llama al teléfono del coronavirus, le derivan al de Salud Responde, si alguien le coge el teléfono lo derivan a su Centro de Salud, donde nadie le atenderá telefónicamente. Mientras tanto, ¿qué?

La Junta cuenta como rastreadores al personal ya existente de atención primaria, totalmente desbordado de trabajo. En cada distrito sanitario hay un epidemiólogo, sin rastreadores de apoyo.

La incapacidad de la Junta para administrar la pandemia nos está llevando al precipicio.