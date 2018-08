Se acaba el verano y de aquí a pocos meses estaremos inmersos ya en una precampaña electoral que se prevé larga y reñida.

Ninguno de los partidos políticos que en los últimos años ha pasado por el Ayuntamiento ha hecho méritos para llevarse de calle los votos de los portuenses, así que, salvo sorpresa de última hora, el resultado que se obtenga en el mes de mayo del próximo año obligará casi con seguridad a volver a hacer cábalas, números y combinaciones aritméticas.

De momento se van sabiendo algunos datos, pero faltan por despejar algunas incógnitas que podrían ser claves a la hora de que la balanza se incline hacia uno u otro lado. Una de las dudas sigue siendo, por ejemplo, la posible alianza de izquierdas planteada hace unos meses por Izquierda Unida, y a la que Podemos parece que no hace ascos, aunque de momento no hay nada decidido. Más reticente podría ser Levantemos a este acuerdo, aunque saben que sus potenciales votantes son los mismos que los de Podemos, por lo que un camino en solitario se antoja duro y de dudoso resultado para la formación.

La otra gran incógnita es, de momento, Ciudadanos. La formación naranja parece no tener prisa para la designación de su alcaldable, toda vez que Silvia Gómez ya ha dicho, por activa y por pasiva, que ella no se presentará a la reelección. El último fichaje conocido para sus filas es el de Raúl Capdevila, que ha renunciado a su proyecto personal de crear un partido propio y se ha subido al carro de los de Albert Rivera. No se sabe si podrá ser candidato porque tendrán que decidirlo los militantes, pero en principio no sería descabellado verlo como cabeza del cartel electoral.

Pero sin duda, si alguien se está volcando en los preparativos electorales ese es Germán Beardo. El nuevo presidente del Partido Popular fue designado ya hace meses como candidato a las municipales y se está currando una lista llena de caras conocidas que sin duda le proporcionarán el voto de colectivos importantes. Tras los fichajes de David Calleja y Danuxia Enciso, ahora se suma a la lista Carmen Lara, una cara conocida que dejó buen sabor de boca en el área de Bienestar Social.

En el PSOE mientras tanto parece que de momento no piensan en fichajes, liados como están con los fuegos del día a día.

La carrera acaba de empezar, pero promete estar entretenida.