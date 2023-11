Incertidumbre y economistas: la senda del progreso

La senda del progreso de las naciones está reñida con la polarización y la crispación social que fractura el necesario clima de colaboración entre instituciones, empresas, sindicatos, asociaciones, colegios profesionales, agentes sociales, medios de comunicación y ciudadanía. La crispación, los extremismos, tensan y debilitan a la sociedad. Independientemente de la ideología de las personas, el progreso demanda respeto a la necesaria diversidad y aceptación de los mecanismos democráticos que emanan de nuestra constitución y que han funcionado en la reciente y legítima elección del presidente del Gobierno. Es hora de atemperar el debate público, de aceptar el juego político institucional, de plantear acciones de gobierno que encaren los importantes retos de la ciudadanía y de hacer oposición responsable con argumentos sólidos. Seguir alentando la crispación con el objetivo de debilitar al contrario tiene el riesgo de fracturar inútilmente la convivencia. Ese camino ya se experimentó en la sociedad catalana que recupera, no sin dificultad, un estado de normalidad democrática. Si no somos inteligentes nos saldremos de la senda del progreso.

La economía nos da algunas pistas de esa senda deseada de progreso. Como ciencia social avanza con método, con la observación de los acontecimientos y con evidencias. Entre sus aportaciones a lo largo de la historia algunas son especialmente útiles para los tiempos que corren.

Así pues, una observación es que la incertidumbre, el miedo a los cambios climático, tecnológicos, sociales, a lo desconocido, a la fragilidad de nuestras existencias y de nuestros modos de vida, las guerras y las pandemias, configuran escenarios que erosionan a muchas democracias y a sus economías. Una incertidumbre que propicia los discursos irracionales, las soluciones simplistas, las salidas autoritarias, la búsqueda de culpables a lo que acontece y las falsas esperanzas de salvadores ajenos a nuestras propias acciones y responsabilidades. Gran parte del deterioro de nuestras democracias proviene del desgate que produce esta incertidumbre y de salidas que alimentan las desigualdades sociales. La frase de María Zambrano de que “todo extremismo destruye lo que afirma” sirve para enmarcar las reacciones negativas a la convivencia y a la construcción de horizontes de esperanzas que la incertidumbre produce en el devenir de la humanidad y que las posturas extremas no contribuyen a resolver.

A veces estamos tentados a sucumbir a la creencia de que el mundo se hunde, a la cantinela de que España se rompe. Hay profetas del caos que predican el fatalismo, la creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, aprovechando la incertidumbre que ha sido consustancial a la historia y al devenir de la humanidad. Pero es aleccionador cómo nuestra especie, los cromañones, desplazamos a los neandertales gracias a que fuimos organizándonos en grupos humanos más eficientes, capaces de autoprotegerse, gracias a la comunicación y a la colaboración. El libro de Arzuaga y Martínez La especie elegida, en su epílogo, describe magistralmente esta experiencia de progreso económico y social.

Esta lección de la prehistoria tiene su continuación en un excelente libro del premio Nobel de Economía Douglas North, Understanding the Economic Change, que explica cómo las sociedades, países y economías que progresan reducen la incertidumbre creando instituciones que protegen de la fragilidad de la existencia, logran la colaboración entre sus miembros y crean entornos propicios para que las transacciones económicas sean menos costosas y más eficientes. Las sociedades, países, empresas o grupos humanos que no logran niveles aceptables de cohesión social y caen en el conflicto permanente, la crispación y la polarización extrema, no progresan, a largo plazo declinan y desaparecen.

Otro gran economista, John Maynard Keynes, en circunstancias muy parecidas a las del presente, en momentos de grandes cambios tecnológicos, políticos y económicos, explicaba que la incertidumbre era como una espesa niebla que no dejaba ver y generaba miedo. Los buenos marineros nos enseñan qué hacer ante la niebla: tener claro el rumbo, ser prudentes, aumentar la información y los medios de alerta, mejorar la comunicación y coordinar sus movimientos con los de otros buques y posibles obstáculos.

El también premio Nobel de Economía, George A. Akerlof, inspirándose en Keynes, nos alerta del riesgo de los “espíritus animales” por los que se toman decisiones en el ámbito económico con altas dosis de incertidumbre, en mercados que en su mayoría no son eficientes. Subraya que nuestros conocimientos para evaluar el rendimiento económico de una decisión a largo plazo en entornos inciertos es bien poca y a veces nula. Así, las decisiones son resultados de un impulso a la acción, originado por estos espíritus animales, que las recientes crisis y el carácter intangible de la economía ha exacerbado.

Este comportamiento impulsivo de la sociedad, si no deseamos caer en el caos y en el desorden, North insiste en que debería compensarse con instituciones y conductas que co-creen condiciones de prosperidad. Ecosistemas que complementen los recursos de los territorios. Entre sus condiciones de funcionamiento, destacan dos: la necesaria confianza entre los individuos que forman parte de un proyecto común; y, la generación de igualdad de oportunidades, la creación de valor compartido. Ello supone inspirarnos en economistas que defienden la cohesión social y la equidad, la construcción entre todos, juntos, de un “contrato social” que permita alcanzar un equilibrio de intereses.

La gestión de estos intereses compartidos es el principal objetivo de una sociedad que progresa y este planteamiento no debe ser ignorado en la reciente presentación a trámite del proyecto de amnistía que persigue la difícil tarea de contribuir a construir un contrato social que respete los equilibrios territoriales y a reponer el consenso social en Cataluña. El proyecto de amnistía, contemplado con una perspectiva económica amplia y a largo plazo, pretende reducir la incertidumbre y aumentar la cohesión social necesaria para que se cumplan las condiciones que señalan algunos de los reconocidos economistas antes citados. Si hacemos memoria también en el proceso de alumbramiento de nuestra Constitución hubo personas que dudaron de ella con similares argumentos extremos y hoy la abrazan con la fe del converso. Es también curioso observar, en este análisis temporal y de intereses diversos, cómo los que ahora claman contra esta amnistía no lo hicieron contra la amnistía fiscal que afectó al reparto en la igualdad de oportunidades entre todos los españoles.

La economía como ciencia social plantea que hay una forma de luchar con la incertidumbre radicalmente distinta al discurso fatalista. Está basada en la ciencia y en el espíritu emprendedor, entendiendo por tal la capacidad para enfrentarse con decisión a las situaciones difíciles no exentas de riesgos que pueden ser útiles a la ciudadanía. Esta visión de la economía nos dice que el desarrollo, las empresas valiosas, el estado del bienestar, los mercados y las instituciones que hacen posible nuestro progreso, son resultados de la acción humana, surgen de la competencia, de la productividad y de las capacidades para crear valor compartido. Apunta, que las oportunidades de una sociedad se crean, no están dadas; y, que las decisiones tomadas juntos, democráticamente, con diálogo e información, son a largo plazo mejores a las autoritarias y sirven para disipar la niebla.

La función de las instituciones, de las administraciones públicas, de los colegios profesionales (especialmente de los de economistas), asociaciones profesionales y empresariales, sindicatos, partidos políticos y otros agentes sociales, es contribuir a reducir el ruido que impide la colaboración necesaria que caracteriza la senda del progreso. Crear y no destruir valor compartido. Hacerlo con información, serenidad, respeto, imparcialidad y evidencias que faciliten el diálogo democrático, que permita tomar la senda del progreso y alejarnos de la etapa superada de los neandertales.