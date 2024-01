En un burladero muy cercano, vimos a Rancapino con un gitanillo. Quizá fuese en la última vaquilla cuando Curro se dirigió a Rancapino y le dijo al cantaó que saliera el niño der burlaero, que le dejaba al animal en suerte. Y ahí empezó el escándalo… (continuará).

PAsí terminó el artículo número uno. Reproducimos estas líneas para que el devoto lector recuerde exactamente de qué iba el primer artículo de la cosa esta de recordar a Antonio Burgos, un bético del Glorioso.

El cantaó, que de chiquillo iba cantando con Camarón en la carterilla de la Isla a Chiclana de la Frontera “pa zacá unas pejetillas”, miró al adolescente y le instó amistosamente a que saliera a la arena y diera unos lances, venga, nene, que Curro nos has hecho este presente, disfruta, aprovecha el mejor momento de tu vida, tira palante, si es una cabrita, ¿una cabrita, opá?, ¿y por qué no te pones tú?, muy arrugado tras el burladero, cada vez más “chiquequetito”, que no se veía más que el flequillo. Y Curro insistiendo a que saliera del tablazón. Y el nene que no, opá, que no, no vea los cuernos que tiene. Curro: Venga que te he dejao la mejó. Rancapino, negrocolorao. Va a zalí o te doy una tunda que te vas acordá toa tu vía, en cuantito lleguemos a caza. El nene ya sólo decía que no con la cabeza. Aquello duró un siglo, o sea, como un minuto o dos. Finalmente, Curro se mosqueó bastante y, poniéndose de perfil, le dijo a Rancapino: No me vayas a traé más ar niño, que a mí nadie me ha jecho un feo azí. Y se dio media vuelta como un rey de Prusia muy serio y verde la cara. Como cuando el tendido, qué malaje más grande, le tiraba rollos de papel higiénico.

Los maletillas o afisionaos dieron buena cuenta de la becerra con “cienes y cienes” de capotazos. Al campo, ordenó don Álvaro. Terminada la tienta nos encaminamos a la casa del cortijo. Para hacer callar al gastro, mayormente. En ese momento, servidor, se separó de la breve comitiva y se dirigió al coche para poder entregarle a don Álvaro un ejemplar dedicado de EL León de Oro, novela con la que acababa de ganar el primer premio de novela Fernando Quiñones, oyó, tras una tapia, una bronca de cojones. Y ahora dime tú, adónde vamo a i a comé tú y yo, adónde, so malaje, nos van a da de comé con tres moneas que tengo en la fartriquera, que con el feo que le hicimo a Curro no quería ni verno, y tú sabe que, zi Curro le chamulla a don Árvaro que nos de de comé, entramos y nos ponemos bien en zu caza, malaje, mas que malaje, dándoles uno empujones al niño hasta que lo metió en el viejo mercedes que hacía unos años le había regalado Camarón.

De esmoquin negros y guantes blancos, sirven una sopa de tagarninas del tiempo con huevo. Después, la elegancia inglesa de un perfect roast beef. A uno le entran ganas de decirle al camarero: Thank you, very much; pero que no, que no estamos en Oxford Street, que estamos en el campo andalú, en el sitio desde donde Hércules se a capturar el toro de Creta, que los toros son de aquí, de Torrestrella, entérate

En seguida, paradojas, Antonio Burgos se ensarta en que tú eres palangana, como queriendo chinchar. Y el mozo de espá de Curro le responde que a mucha honra. Curro, que es bético hasta el hueso, le ríe las gracietas a Antonio Burgos, que con su labia hunde al grueso ayudante del Faraón de Camas en medio de las chanzas de todos. Don Álvaro sonríe, en tanto desde los ventanales, se puede ver a Alvarito, montando una jaca torda, dar vueltas y más vueltas a un cercado Entre medias de tanto verdiblanco, uno se levanta y dice: Po yo brindo por mi Cadi. Y Burgos espeta: es que soy verdiblaco-amarillo. Er Beti, dice, es algo de nacimiento, y el Cai es de adopción, porque uno nace, si quiere, gaditano, aunque lo parieran a la verita del Guadalquivir.

Tras unos postres, la liturgia inevitable de después de la comida en Los Alburejos: el dominó. El compañero de Curro, el palangana de compañero con el torero. El de don Álvaro, Antonio Burgos. Y, aunque parezca mentira, ya eran las nueve de la noche cuando empezamos a quitarnos el polvo de las alas. Nos vamos pa Zevilla, Álvaro, decide Romero. Y el Quique y yo pa Cai. Desde lo alto de Medina, los rosa y los carmines del crepúsculo. Casi no se ve la Caleta.