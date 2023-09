In Memoriam de Antonio Ortiz

Antonio, no sé cómo empezar estas líneas de recuerdo hacia una persona como tú, tan querida, tan cercana y tan de pueblo. Eras una mezcla de granadino y chiclanero, con un carácter tan abierto y tan próximo que hacía que el interlocutor y compañero se encontrase a gusto , como si se conocieran de toda la vida.

Te conocí cuando con motivo de mi primer destino en el año 1985 me acerqué a Chiclana a conocer el Ayuntamiento y pedir la vacante de mi puesto, cosa que al final no sucedió porque por medio se cruzó Daniel Vázquez y me ofreció irme al Ayuntamiento de Cádiz, que también estaba vacante. Ya cada uno en su destino trabajé conjuntamente contigo y con el también olvidado Lorenzo Martínez en dar una solución al traslado del cementerio de Cádiz a Chiclana en tiempos de Carlos Diaz y Pepe Mier.

Se consiguió un traslado modélico, liberando una zona muy importante de la ciudad y poniendo las bases para la creación de la Mancomunidad de municipios de la Bahía y de la sociedad Cemabasa, con un trabajo jurídico impecable de los dos secretarios.

Posteriormente y cuando se quedó vacante Cádiz, ya con Teófila Martínez en el año 1996, te trasladaste a Cádiz y ahí empezamos a trabajar, hasta el año 2005, por una ciudad que experimentó un cambio espectacular, con la colaboración de unos técnicos que el Ayuntamiento no ha vuelto a tener. Léase Ernesto Martínez, Mari Luz Mateos, Félix Merchán, Miguel Ángel de Miguel, Ricardo Fernández, Luis de Benito, Ángel Luis Pérez y alguno más que en estos momentos se me olvida.

Aquí también viviste un momento trágico de tu vida, con la pérdida de uno de tus hijos en la flor de la vida y que influyó negativamente en tu carácter y en tu forma de ser, aunque lo intentaste superar.

No eras un jurista espectacular, lo que identificaba tu actuación era el sentido práctico y con soluciones de pueblo, como decía yo; pero ahí está, ni una sola resolución contraria al Ayuntamiento por parte de los tribunales de justicia. Y mira que hubo actuaciones municipales importantes, como la adquisición y posterior concurso de adjudicación de los terrenos de Astilleros y El Corte Inglés, el soterramiento, el Estadio, el puente sobre la Bahía, la planta de transformación de la basura, la consecución del trato especial a la ciudad por parte de Hacienda y tantas otras actuaciones de menor envergadura y que sería muy largo de citar.

Eras muy apreciado por toda la Corporación, incluida la oposición. Te jubilaste y todo quedó en el olvido, evidentemente de algunos, no de todos y por supuesto de la historia del Ayuntamiento que queda reflejada en las actas corporativas que ahí están dotándole de perpetuidad a estas acciones.

Te has ido antes de tiempo, como nos iremos los demás; pero que quede constancia del recuerdo y del cariño que te profesamos todos los que tratamos y vivimos contigo estos años.

José Miguel Braojos Corral (Interventor que fue del Ayuntamiento entre 1985 y 2005)