Eso de separar erre con erre a una parte de España es una cosa muy grave. Me imagino el cabreo que habrá en los cuarteles viendo el follón que hay en la madre Patria. Si en todos los hogares españoles hay una tensión enorme, hasta el extremo de que en muchos, muy aficionados como yo, ni se ve el fútbol por contemplar los sucesos callejeros delante de las sedes del PSOE, ¿qué será en los patios de armas y en los corrillos de los que hacen guardias? Más de uno estará deseando mandar a ese señor que se llama Pedro Sánchez al campo a coger tagarninas. El asunto está que arde en todas partes, la gente protestando por las barbaridades que pretende este Gobierno amparándose en una encuesta chusca y engañosa que ha hecho a sus militantes. Dicha encuesta es como si les hubiera preguntado “¿les parece a ustedes bien que los gorriones coman trigo en vez de quitárselo a las palomas?”, “¿les gusta a ustedes el color de la corbata de Pedro Sánchez?”.

Yo creo, y quiero firmemente, con toda mi alma que todos estemos quietos y veamos el asunto desde la barrera, porque al fin y al cabo el espectáculo es que el becerro de Pedro Sánchez está intentando desmontar los picaderos de sus caballos con el griterío en contra del respetable. ¡Tranqui, tranqui, tranqui! No pasará nada. Esta chusma caerá con el voto y la voluntad de todos los españoles de bien y con el descontento incluso de los auténticos militantes del PSOE que están viendo como el cabecilla sólo pretende seguir en la poltrona. Clamo y reclamo a estos buenos socialistas que pongan freno a este individuo.

Aquello años atrás fue otra cosa y además estábamos en el principio de la democracia cuando los papeles estaban aún inciertos. La cosa cambia, los tiempos han cambiado y parecería hasta ridículo que se repitiera otra asonada. La fuerza sólo la dan en una democracia los votos. Otra cosa sería en el Gabón o en Somalia, incluso en Israel y Palestina. Aquí estamos en España, nación forjada en siglos y siglos.

La Policía es otra cosa, tiene sus jefes y tienen que obedecerles. Han de cuidar el orden público, venga de donde venga. Hay quien piensa, y a lo peor tienen razón, que en las algaradas callejeras los mismos partidarios del señor Sánchez pudieron infiltrase para echar leña al fuego y para que se lo achacaran a los demás. ¡Vaya usted a saber!

P.D. Todo lo cual no quiere decir que estemos callados como en misa. Hay que batallar y gritar, con toda educación y orden, pero no callar. Nada de atropellos y salvajadas, pero callados no y no. Que no podemos permitir que ese truhan de Puigdemont y comparsa se salgan con la suya. Y Pedro Sánchez y su Gobierno, si no saben cumplir la Constitución y la unidad, igualdad y solidaridad de todos los españoles, que se vayan a coger caracoles, que ya es el tiempo.