Imagen en TVE

Los Juegos Olímpicos junto a las vacaciones van a servir a TVE, y en concreto al buque insignia de La 1, para reconfigurar el rumbo e ir recuperando esos millones de espectadores que abandonan de su mando la cadena pública. La crisis de audiencia y credibilidad que sufre ahora mismo RTVE es más importante de lo que parece y menos mal que hay un nuevo consejo de administración que tiene en su mano decidir sustituciones inevitables. Las graves decisiones se toman con calma, pero toca hacerlas urgentes.

Uno de esos cambios necesarios es renovar las caras de los Telediarios, en su peor momento de popularidad. No se trata de cambiar el plató, como se ha hecho, sino de renovar voces y reformar contenidos. Sin renunciar al rigor y a los compromisos de la pública, a los informativos de TVE les falla el ritmo, las dosis. Y, con todo el dolor, las conducciones de Ana Blanco y Carlos Franganillo. Necesitan compañeros, voces complementarias. El público de siempre está buscando alternativas (de ahí el ascenso de Antena 3 Noticias) y el público joven requiere otra proximidad virtual en la parcela informativa de la cadena pública. De nada servirá adelantar el prime time si cada vez se ve menos el Telediario 2 y así lo que sucede con el resto de la parrilla de La 1.

Se trata de perfilar aún más lo cosmético pero también se trata de agilizar la escaleta. No es cuestión de descartar, porque sólo la cadena pública es capaz de dar su sitio a la cultura, a la política autonómica o a deportes minoritarios, sino de atraer. Hacer más interesante el relato diario. La nueva directora de informativos, Mamen del Cerro, tiene faena y mucho que coordinar con otras áreas.

La 1 tiene que cambiar muchas cosas, y no sólo Las cosas claras, para volver a tener su sitio. Y uno de los cambios ya previstos no es ninguna tontería: renovar los logos, la imagen corporativa. Luis Fernández, cuando se precipitó en dejar su sello, allá por 2009, no estuvo atinado.