Huevos y cultura

Porque no es mi deseo ni mucho menos lo de criticar muy negativamente eso de los huevos que echa La Isla y que fue celebrado aquí la pasada semana. Sólo comentar que con un fin recaudatorio muy digno, sin embargo el título del acontecimiento realizado posee variados significados o interpretaciones. Una Isla "enhuevada" o manchada de huevos. No obstante, todo ello está relacionado con los cocineros o las cocinas, cosa que en estos últimos tiempos es y son la cultura de este país. Ya con Rajoy lo era y actualmente lo es muchísimo más. Un acto que comento celebrado en nuestro parque de toda la vida -el Almirante Laulhé- aunque hoy ya es el de "los patos" con lo que queda marchitado su verdadero nombre; patos cubiertos de huevos -me imagino- porque desde este "mi cierro" no los diviso. Con el reto de que se frieran hasta 2.000 huevos a degustar entre los asistentes. Y esperando que nuestra alcaldesa, mi admirada alumna de entonces, no esté -por naturaleza- manchada de huevos.

Aunque la verdadera cultura de esta Isla, además de su gastronomía local que tan bien la representa nuestra insigne Venta de Vargas, es la activación constante del verbo "camaronear". Porque en esta Isla hay muchos que "camaronean" hace tiempo. Ya de esto hablé hará unos siete años, consulté nuestro diccionario y este verbo existe, aunque más activo y usado en Hispanoamérica, con su variedad de acepciones, todas curiosas e incluso muy aplicables a nuestro entorno. Vocablo que presenta variables semánticas muy interesantes como, por ejemplo, coloquialmente "ocupar un puesto obtenido por influencia" (el enchufe de toda la vida); "remediarse con trabajos ocasionales, a falta de trabajo regular" (la tan popular y tan eficaz chapuza de siempre) o, en su acepción peruana, "mudar de opinión o de bando por favor o interés" (es decir, cambiarse la chaqueta que, a veces, resulta hasta justo y necesario), entre otras. Y una entrañable Venta de Vargas que será vecina merecidamente de ese museo Camarón cuya primera piedra ya está ubicada.

Porque también ha tenido huevos mi Isla al nombrar con mucho acierto a mi también favorito alumno Alex O`dogherty como pregonero de nuestro carnaval. Además de la originalidad graciosa del municipal delegado de turismo como es el deseo de poner de moda nuestra "mili" a través del próximo Fitur. Algo muy significativo para esta Isla que fue el centro de muchos para sufrir o gozar de esa "mili" que nos correspondía.

Y esa TVE. cuya nueva cultura siempre en ella se ve y oliendo a puchero. Porque lo lógico será, después de todo esto que nos invade, que si sigue ese Pedrito, nombrará próximamente como nueva ministra de cultura a una cocinera con huevos o sin huevos.