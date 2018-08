A las personas de mi generación y de otras próximas nos imprimieron una huella muy difícil de borrar el golpe militar de 1936, la subsiguiente guerra civil y su secuela, la dictadura franquista.

Eso es innegable, aunque cada uno de nosotros registre esas marcas de forma muy dispar. La más frecuente es la del silencio: casi nadie quiere hablar del asunto, como en un intento de olvidar difícil y, con frecuencia, doloroso.

Especialmente las clases populares, que padecieron en especial todas aquellas desgracias, procuran no hablar del asunto, y es que me parece que aún no se les ha quitado del todo el miedo del cuerpo ni el hambre del estómago.

Nosotros, más o menos intelectuales, intentamos echarle incluso algo de humor a las vicisitudes atravesadas en la etapa dictatorial y a nuestras propias experiencias en ella. Y es que aquel fascismo de alpargata y botijo tenía sus puntos de humor negro. Claro que a algunos no les da para tanto, porque lo suyo fue mucho peor. Sin embargo he conocido a auténticas víctimas supervivientes del franquismo que afrontaban con tal dignidad ese horrible pasado, que te llenaban de respeto. Traté mucho con Nicolás Redondo y algo menos, pero bastante, con Marcelino Camacho, por poner un par de ejemplos de verdadero peso histórico.

Ellos pasaron por la cárcel y sobrevivieron, pero muchos otros represaliados por aquel implacable enano y su funesto cortejo no lo contaron, porque les asesinaron, como Federico García Lorca, o los mató el presidio, como Miguel Hernández y Julián Besteiro; otros muchos tuvieron que huir para salvar el pellejo, como Rafael Alberti y Antonio Machado.

Por eso me indignan las actitudes de pollos entre necios y malvados, como ese Pablo Casado y su similar Albert Ribera, que en ejercicios de cinismo culpable dicen con aire candoroso que no hay que mirar al pasado, sino hacia el futuro. ¡Pelillos a la mar!

También me parece indecoroso que perviva como la cosa más normal del mundo una "Fundación Francisco Franco", que incluso parece que ha recibido subvenciones con nuestro dinero, el de los españoles que pagamos impuestos.

Por estas fechas se ha abierto una discusión sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco de su faraónico monumento de sangre, el Valle de los Caídos. Que hasta ahora no se haya propuesto algo tan obvio tendría que llenar de bochorno a unos cuantos y, en especial a algunos gobernantes socialistas que, al parecer, no habían caído en la cuenta durante sus años de mandato.

Claro que tampoco cayeron en la cuenta de rehabilitar con todos los honores a los militares republicanos, ni en aplicar con toda energía una ley de memoria histórica, ni en reconsiderar las leyes de punto final so eufemismo de "amnistía", que permiten andar por ahí tan campantes a asesinos y torturadores condecorados. Pequeños olvidos. La excusa la conozco bien, porque me la han cantado en todos los tonos imaginables: no provocar a los poderes fácticos, llegar a una reconciliación nacional. Pamemas.

Como estamos en Chiclana, que para mi es mi pueblo, aunque no sea nacido en esta digna ciudad, tengo que recordar un libro que cuenta muchas cosas de interés: "Memoria histórica y represión franquista en la provincia de Cádiz", de José García Cabrera y Cristobal Orellana.

Cada año que he estado aquí he ido al Cementerio de la Soledad con históricos socialistas, como Pedro Jiménez y "Realito", y también con jóvenes como Isabel Canto, a honrar la memoria de quienes fueron cruelmente asesinados, entre los cuales siempre me ha parecido especial Diego Rodríguez Barbosa, anarquista, autodidacta y autor de carnaval.

Algunos nos acusan de odio a quienes no queremos renunciar a la historia, pero debo asegurar que en todos los que yo conozco no hay odio, sino deseo de justicia y respeto para las víctimas, aquellas que aún permanecen en fosas comunes, muchas veces en paradero desconocido.

Creo que algunos de mis lectores habituales se van a enfadar un poco conmigo, porque en este artículo echarán en falta el habitual sentido del humor más o menos ácido. Lo siento, chicos, pero es que hay momentos en que no está el horno para bollos. Otro día escribo sobre lo bien que me lo he pasado este verano, en el que he vivido algún tiempo cerca de la Barrosa, pero sin mojarme ni pisar la arena, limitando mis incursiones a la playa a los más distinguidos chiringuitos de la zona noble.

O sobre las ventajas y desventajas de esas piscinitas hinchables, en las que tanto disfrutan mis nietos y sobrinos y que tantas quebraduras de cabeza procuran a los mayores que se han de ocupar de su mantenimiento y limpieza.

Pero ya digo que eso será otro día.