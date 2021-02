Hoy toca gesta

La semana pasada hablaba en estas líneas de los árbitros y de que así iba a ser imposible mantenerse en Primera. Pues ante el Athletic no hubo polémica arbitral y, a tenor de lo visto, así también va a ser imposible mantenerse. Un equipo apático, sin motivación, sin ideas y dando sensación de tener los brazos caídos desde el minuto uno y poca (o ninguna, como apunto el ex cadista Manolo Pérez) confianza en lo que estaban haciendo. Lo peor: lo dicho, la imagen, el resultado y lo que este equipo transmite. Lo mejor: que nada más acabar el partido surgieron voces en la plantilla de que así no se va a ningún lado y que saben que tienen que trabajar para sacar esto adelante. Y es que hay maneras y maneras de perder.

Ante el Atlético de Madrid también se perdió y se hizo (en mi opinión) uno de los mejores partidos de la temporada. Lo del lunes no hay por donde cogerlo. Vale que tenemos un calendario complicado, lo del VAR y lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte y si tenemos que perder puntos que nos los quiten, pero no tirarlos nosotros. Toca resetear la mente, que creo que está siendo la clave, para volver a ser lo que fuimos, ahora que se acerca el Día de Andalucía.

A priori (como diría Lloyd Bridges en Aterriza como puedas) "elegí un mal día para empezar a remontar el vuelo", porque un partido ante el todopoderoso Barcelona siempre tiene visos de catástrofe. Pero como me gusta ver siempre el lado bueno de la vida, como cantaban mis admirados Monty Python, si hay un bien momento para enfrentarse al Barcelona es este. Los de Koeman reciben al Cádiz con la cara todavía pintada del baño que les dieron M´Bappé y los suyos en el mismo escenario de hoy. El Barça está tocado de verdad. Ha vuelto a decir adiós a la Champions, la Copa la tiene también cruda aunque no imposible y en la liga también lo tiene en chino.

El Barça se ha escapado por los pelos ante el Rayo en Copa, ante el Granada también en copa y ante el Betis en Liga, donde solo la calidad y la suerte de ultima hora sacaron adelante esos partidos. Sí, el Barça está groggy, y además sin cien mil almas que tiren de él en este momento. ¿Significa eso que no te pueda meter cinco?. En absoluto, y seis si me apuran. Pero de entre todos los Barcelona que podríamos encontrarnos me gusta este. A este Barça se le puede ganar, siempre y cuando no le regales el partido como al Athletic.

La clave está en recuperar ese orden defensivo que tanta gloria nos ha dado, en no encajar un gol a los cinco minutos que nos haga bajar los brazos y en dejarse el pellejo como tantas veces se lo han dejado estos jugadores. Lo normal es que te gane el Barça, claro, como también era lo normal en la ida y mira lo que pasó. A este Barça hay que sacarlo de sus casillas con orden en la defensa, con minutos corriendo sin que marquen y esperar que nos sonría la fortuna en algún ataque para poner más nervioso si cabe a los de Koeman. Claro que se puede, pero si no nos lo creemos será imposible.