Hoy es el día de...

Antes no pasaba, me refiero a esa moda de celebrar días concretos para casi todo: el del huevo frito, el de los calamares en su tinta, el del dedo tieso… Antes, con perdón, aparte del Día de Reyes o el de Navidad, solían celebrarse las onomásticas a título familiar; hoy, gracias a las redes ¿sociales? se han puesto de moda los cumpleaños, lo que no deja de ser una grosería a partir de ciertas edades.

Estaré equivocado, pero creo que esta pandemia de celebraciones indiscriminadas tiene un origen comercial, como la de la madre y el padre, no aventuro, pero llegar a donde hemos llegado, por ejemplo, a celebrar el Día Internacional de la Croqueta… no deja de ser una muestra de lo en tenguerengue que está nuestra cultura, nuestros afectos y nuestros gustos culinarios, y esto es grave. No crea que censuro a los amantes de este sabrosísimo manjar que ha conseguido consolidar rutas imperiales, lo que mosquea un pelín es que todas presuman de ser "de la abuela". Chungo, ¿no?

Me pregunto si con esa misma impunidad cabría plantearse celebrar el Día del Político Honesto, el del Partido Incorrupto, el de la Ideología Inmaculada o, como el que ahora se ha puesto de moda: el Día de la Compliance, que es, como ya sabe, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones con la finalidad de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Vamos, lo que antes se llamaba honestidad, honradez y otras bagatelas.

Claro que dedicarle un día concreto a esta Compliance sería tanto como reconocer que en la actualidad no hay institución que la practique cuando debiera ser el fundamento de cualquier acción dirigida hacia el público de la sala. Lo curioso es que hasta la Iglesia Católica parece inclinada a apuntarse a dicha corriente. ¿Será señal de que hasta ayer tampoco la practicaba? ¡Por favor!, el Papa Francisco será progresista, ¿pero hasta ese punto? A un servidor, con esto le pasa como a él con los divorcios entre católicos. Ha dicho: "Hay casos en que la separación es inevitable, a veces, inclusive, moralmente necesaria, para sustraer a los hijos de la violencia y la explotación, y hasta de la indiferencia y el extrañamiento". Es cierto que con estas palabras no lo apoya; tanto es así que ya han salido purpurados para matizarlas; pero está claro que el matrimonio debe entenderse como un acuerdo o contrato entre dos personas libres que comparten caracteres, fidelidades, respeto, sexo, y obligaciones sujetos a los condicionantes que la vida impone y que en ningún caso debiera considerarse como una condena a perpetuidad. Pero así lo imponía la Iglesia a todos los que querían música de órgano, flores en el altar y alfombra hasta la puerta.

¿Rectificar toda esa parafernalia forma parte de la Compliance? Pues bienvenida sea. Pero, por favor, que nada ni nadie impida que se celebre el Día de la Croqueta, que esa sí es una conquista social.