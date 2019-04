Hora de ponerse serio

S INCERAMENTE, no sé adonde quiere ir el Cádiz pero una cosa está clara: a este ritmo no vamos a ningún lado. Tres puntos de doce (si quitamos los del Reus, que estaban cantados) no invitan al optimismo. Pero no solo los resultados desilusionan, también el juego y, sobre todo, la actitud. Y desilusionan no porque el equipo no da para más más, sino porque parece que solo reacciona cuando parece que no da para más. Volvió a pasar ante el Zaragoza, donde tras ir perdiendo por 0-2 se acabó empatando un partido que si llega a durar diez minutos más acabamos ganando. Es decir, que el problema no parece estar en la calidad de la plantilla, sino en la actitud con la que se afrontan los partidos. Insiste Cervera en que hablar de "obligación de ascender" es un error y está haciendo mucho daño.

A mí me da la impresión que ni el vestuario ni el entrenador acaban de captar lo que la afición piensa. Hay una ligera diferencia de matiz. La afición no está exigiendo que se ascienda, la afición está exigiendo que se luche por ello con todas las ganas. Y eso es lo que falla. La afición está pidiendo que nos olvidemos ya de la puñetera permanencia (objetivo complicado pero conseguido y se piense en ascender. Lo que está haciendo mucho daño es el discurso que de que ya estamos salvados, que ya está cumplido el objetivo y lo que venga será un regalo. Y no, ni en el fútbol ni en la vida existen los regalos. Las cosas se consiguen a base de lucha y el conformismo es mal compañero de viaje.

Por un lado Cervera afirma que hablar de ascenso es un error pero por otro dice que "es hora de ponerse serios y que tras cuatro jornadas sin ganar esto no puede seguir así, porque así no vamos a ningún sitio". Y digo yo: ¿si no pensamos en ascenso qué puñetas importa que no ganemos ya de aquí a final de temporada?. ¿Adonde queremos ir entonces?. Pues la explicación es sencilla. Aquí todo el mundo piensa en la posibilidad de ascender, pero hay miedo a manifestarlo. Da miedo asumir ese reto. Parece que acojona esa posibilidad. Y repito, lo que más debe acojonar es la posibilidad de tirar esa oportunidad a la basura. No ascender no es un fracaso. No intentarlo hasta la ultima gota de sudor sí que lo es. Y joder, es que la cosa es para enfardarse.

Álvaro Cervera analiza en rueda de prensa esta última racha y dice que "el equipo actual no se parece en nada a lo que ha sido en estos tres años y que la primera parte ante el Zaragoza es la peor que ha visto en estas últimas tres temporadas". Pues eso es lo que jode, que si estamos donde estamos jugando de esa manera ahora imaginen donde podríamos estar con un poquito más de actitud positiva. Y ojo, que el vestuario y el míster son los primeros en reconocer que algo falla. Que no es un invento de la prensa o la afición. Así que sí hay obligación y es la de pelear por todo. Porque si los encargados de ello no están por la labor, avisen, por favor, para no perder dos horas cada fin de semana. Así que vamo, joé, que se puede. Claro que se puede.