Hora y media con el señor Obispo

Tees de justicia que después de haber escrito varios artículos cantándole las cuarentas al Sr. Obispo, ahora cuenta también públicamente la larga entrevista habida con él en su Hospitalito de Mujeres. Fue cordial, atento, sencillo y dialogante. Es listo, sabe lo que hace y por algo le han puesto de Obispo, porque sabe lo que hace y sabe guardar la ropa. Yo le agradezco la cortesía de haberme invitado expresamente a visitarle. Lo cual no quiere decir que terminásemos todo de acuerdo. Él sabe callar y guardar sus silencios. Y yo le dije con naturalidad cuanto tenía que decirle, pero se lo dije y él me oyó siempre con sonrisa. Por ejemplo, le dije con respeto pero se lo dije, que él era sacerdote y yo boticario, pero que ambos ante Jesucristo y ante la Constitución somos iguales .El con sotana púrpura y yo con bata blanca. Repito con todos mis respetos. Y sonreía. Y asentía, lo cual es un tanto. Sus silencios no fueron concluyentes.

En síntesis le dije que muchos sacerdotes hablan mal de él, salvo lo de su corte de fieles. Que este comportamiento recuerda a la figura de un dictador, que sólo se afirma en sus propias ideas y comportamiento. (Sonreía y contestaba que no le costa ¡natural me pensaba yo! porque si no al discrepante lo mandaba a Palmones). Le dije que Vejer y alguien más estaba muy quejoso de él porque les había humillado, con su comportamiento con las capellanías (que son donación de nuestros mayores a nuestra Parroquia y no al obispado y el Cementerio que siempre ha sido parroquial. Y aun mas, que porqué se había llevado las escrituras de todas las capellanías para Cádiz (dice que en Cádiz están mejor….argumento falaz ¡¡¡¡¡). Le enseñé un Testamento concreto en el que se dice, que la renta es para "los pobres de Vejer "no para el Obispo. Le interesó leerlo. Y el comportamiento por ejemplo con nuestro anterior párroco, el hombre sacerdote más bueno que por estos lares ha pasado en mucho tiempo. Del anterior párroco ni se sabe en qué va a quedar la cosa. Y Antonio Jesús sucesor no tiene nada que ver y obró con justicia y dignidad.

A todo asentía y comentaba con sencillez aduciendo sus argumentos, pero sin arrogancia, cosa que me agradó. Yo le entregué un memorándum redactado por Los Amigos del País de Vejer que resumía todo cuanto pensamos, Lo cogió. Y estamos a la espera de que conteste. Pero es de pura justicia que conteste. Mi pueblo se merece respuesta. Y la voluntad de nuestros antepasados con las capellanías es sagrada y nadie puede alterar un testamento. Es lógico que todas las parroquias ayuden y contribuyan a los gastos del Obispado pero "to pa mí" No. Los listos dicen "que con la Iglesia hemos topao" y que "cuidadito con quien te metes! Eso es el cuento de la lechera. Ya ha llovido mucho y todos somos iguales. Por supuesto que la Iglesia tiene sus jerarquías pero con justicia y sin quebrantos. Eso de que la Iglesia tiene sus propios cánones, es el cuento de la lechera. Jesucristo no les dio a los Obispos patente de corso. Y si no que se lean el evangelio, que no tenía pelos en la lengua llamándoles de todo a los que se pasaban de la raya.

Al final me regaló un rosario, que lo tengo en mi mesita de noche y cuando lo veo me pregunto ¿habrá contestado ya a mi parroquia el Sr. Obispo? Así que con esta carta, creo, que obro bien, haciéndola pública, para general conocimiento.