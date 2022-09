Hora de elegir destino

Urgencia máxima en Pucela. Perder los cinco primeros partidos ha sido el inicio del desastre, pero perder el de hoy sería la confirmación del mismo. El Cádiz tiene dos problemas serios. Y curiosamente el de la clasificación es el que menos me preocupa. Lo que más me preocupa en estos momentos del equipo de Sergio González es que es incapaz de meter un gol, ni siquiera a sí mismo en los entrenamientos. Hasta el segundo equipo más malo de la tabla, el Elche, lleva dos goles. Y el segundo de los problemas es el de la confianza, el de la credibilidad en uno mismo. Posiblemente, cuando se gane un partido el equipo se verá con capacidad de volver a ganar otro.

Pero claro esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no se marcan goles no se ganan partidos y si no se ganan partidos no te ves capaz de volver a ganar otro. Y hoy todo lo que no sea ganar es una auténtica y absoluta ruina. La verdad es que uno no llega a explicarse qué es lo que está pasando en este equipo. La plantilla es la misma que la de la pasada temporada, con algún que otro refuerzo, y ni por asomo se está viendo lo que se vio con Sergio González cuando se hizo cargo del banquillo. Y llegados a este punto empiezan a surgir los debates sobre si sería necesario cambiar el entrenador o no. Pues para mí la respuesta es muy sencilla y más que del entrenador depende de los jugadores. Si los futbolistas creen en la propuesta de Sergio González y creen que lo ocurrido es producto de la mala suerte y del poco tiempo para engrasar la máquina, Sergio González tiene que seguir siendo entrenador del Cádiz. Si los futbolistas creen que lo del entrenador es una pérdida de papeles y la confianza en el vestuario sobre el míster es nula, Sergio González tiene que ser cesado incluso ganando en Valladolid. Yo sí comparto la opinión de Vizcaíno en que los proyectos deportivos deben ser a medio o largo plazo. Con Álvaro Cervera salió bien, hasta que dejó de salir. Y todos los ciclos no son iguales. Unos son más largos y otros son más cortos. Unos pueden durar años y otros ni media temporada. Y la base de todo es la confianza, la fe en qué se puede sacar esto adelante con todo el mundo de acuerdo, tanto técnicos como jugadores. Y si una de las dos partes falla hay que cambiar de rumbo. Seguir dándole vueltas a la hay que salir con el cuchillo entre los dientes planificación y a la gestión de los fichajes no sirve absolutamente para nada.

Lo que tenemos es lo que tenemos, y con eso nos vamos a salvar o nos vamos a Segunda. Al menos en esta primera vuelta. Por eso esta noche hay que salir con el cuchillo entre los dientes. No basta con hacer un buen partido. Hay que hacerlo y además traerse los tres puntos. Y si me dan a elegir, prefiero otro partido malo y una victoria a un partidazo y volvernos con cero puntos y cero goles en el casillero.

Lo del Barcelona pese a todo entraba dentro del guion. Lo de esta noche es tan serio que si no ganamos se nos va a poner una carita de Segunda casi definitiva. Oremos.