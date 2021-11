Hora de despertar

De verdad que uno lo intenta, ser positivo y todo eso. Se mentaliza de que la cosa está cambiando y que el partido de hoy será el del despegue en la tabla. Pero otra vez se topa un con la realidad y la ilusión se desmorona. Hasta el siguiente partido, que vuelve uno a soñar. Es una montaña rusa en la que anda sumido el Cádiz. Y lo peor es que es una montaña rusa con más bajadas y subidas. Que la primera división es dura ya lo sabemos. Que te puede ganar cualquier equipo también. Pero que cualquier equipo que anda muerto te coja y te de un repaso es para hacérselo mirar. Lo de Getafe de la fue un espanto, una debacle de las que no pueden repetirse. Y si seguimos penando que se hizo una primera buena parte, cuando nos marcaron (otra vez) a los siete minutos, tenemos doble problema.

Cervera tira de autocrítica y asume que quizás estemos aquí porque el equipo propone más de lo que puede llegar a dar, y que salir a jugar con resultados cortos es la clave para pescar. El problema (otro) es que cuando se ha jugado a eso tampoco nos ha funcionado. Y el tiempo se agota. El entrenador asegura que su idea es el resultado, pero con una identidad propia, y hasta ahí estamos todos (o casi todos) de acuerdo. Al Cádiz no se le pide ser el Brasil del Mundial 70 o la Naranja Mecánica holandesa, pero si juegas a ser el inventor de catenaccio y tampoco sumas puntos algo está fallando. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Pues miren ustedes, yo no soy entrenador, ni pretendo serlo, pero me da que el problema es más de cabeza que de pizarra.

En la temporada pasada, el Cádiz bordó el resultado (y muchas veces el fútbol) cuando cada uno tenía clara su misión y sabía lo que tenía que hacer. Ahí éramos imbatibles. Cuando nos salíamos de eso, aun jugando a lo mismo, llegaban las guantás. Y esta temporada es más de lo mismo, pero con menos resultado aún. Y no me creo que el equipo no sume puntos porque hay veces en que vamos a ganar los partidos y los acabamos perdiendo. Este equipo tiene fútbol y futbolistas para ofrecer mucho más que el cerrojazo y a rezar que tan buen resultado nos dio en el pasado. Es cuestión de cabeza, de confianza, de autoestima. Lo normal en el partido de hoy es que el Atlético te pueda ganar, y hasta por goleada, claro que sí.

Esa no es nuestra liga. Lo que no puede ser es que te golee un Getafe que había sumado solo siete puntos hasta entonces, que te gane en casa un Alavés que tenía menos puntos que Remedios Amaya en Eurovisión. Porque son dos partidos ante rivales directos que ya tenemos perdidos, no solo en la cancha sino en coeficiente de goles. Esto no va de tizas o de rotuladores marcador de pizarra. Esto va de creer que se puede sí o sí, de garra, de entrega, de no negociar esa lucha que se está malvendiendo más de lo debido. En definitiva, es hora de despertar, porque si no lo hacemos nos van a levantar de la cama a cates. Cuando la pizarra falla entra en juego el honor. Cuando también te falla eso, estás muerto. Nosotros decidimos.