El Cádiz C.F. es peculiar para todo. Hasta para conseguir que su afición se ponga más nerviosa ganando por dos goles que empatando o perdiendo por uno. En dos ocasiones recientes se han puesto los amarillos por delante con una diferencia de dos goles y no han conseguido llevarse los 3 puntos. La primera fue en el Metropolitano, ante el Atlético de Madrid, y la segunda el pasado sábado ante el Sevilla. Dicen que a al tercera va la vencida, pero habrá que esperar a ello. De momento hoy tenemos un partido de esos que hay que ganar. Sergio González no califica el partido ante el Getafe como una final, porque ni mucho menos lo es a estas alturas de liga.

Lo que sí es cierto es que hay que cambiar la dinámica desde ya mismo. Primero porque no es sano llevar 7 jornadas sin conocer la victoria, que parece que se nos ha olvidado eso de ganar. Segundo porque la media para la salvación está un poquito más alta de un punto por jornada, y ahora mismo estamos por abajo. Y para mí la fundamental es que se nos están yendo unas oportunidades de oro respecto a los equipos que están metidos abajo, que tampoco están sabiendo reaccionar y no somos capaces de abrir una brecha con respecto a ellos. El Cádiz mejoró frente al Sevilla, cierto, pero no lo bastante. Sin mirar la época actual, puede que sumar un punto frente al Sevilla suene a bueno, si tiramos de historia, pero frente a este Sevilla no. Y mucho menos después de ir ganando por 2-0. Quizás ante el Atlético entre dentro de lo lógico, pero caer dos veces en el mismo error es demasiado. Esta temporada hay equipos malos, muy malos, y empieza a preocupar que teniendo mimbres y calidad de sobra para no ser uno de ellos el Cádiz se empeñe en no separarse de los mismos. La liga es larga y da muchas vueltas, pero a día de hoy hay al menos tres equipos que por imagen y resultados tienen pinta de segundazo. La buena noticia es que, pese a no ganar en 7 jornadas, no estamos entre ellos. La mala es que solo estamos a 3 puntos del corte y no somos capaces de distanciarnos.

Y la oportunidad es de oro, porque esta jornada y la próxima son ante equipos que están por debajo de nosotros. Y en estos partidos es donde tenemos que batirnos el cobre, porque, aunque el fútbol es impredecible, luego te llega un Real Madrid que, en teoría te puede hacer un roto. Pero luego volvemos a la realidad, ante el Celta, otro en horas bajas.

Tenemos tres partidos, de los próximos cuatro, para dar un golpe den la mesa y dejar claro a esos tres equipos que no entra en nuestra idea ser compañeros suyos de viaje. En el partido de hoy no debe preocuparnos que el Getafe pierda tiempo. Los que no debemos perder el tiempo somos nosotros, que traducido resulta que ni se puede viajar a Getafe para mediocridades ni ridículos, como el que estuvo a punto de ocurrirnos en Copa del Rey por segundo año consecutivo. Lo de hoy es de tres puntos, y el único punto que nos vale es el punto de inflexión, el cambiar dinámicas. A por los tres puntos y a seguir soñando.