Hombres de poca fe

El Cádiz se bautizó en Primera contra el Osasuna. Hizo la comunión ante el Huesca y obtuvo la Confirmación en La Catedral, en Bilbao. Lo del pasado jueves en San Mamés pasará directamente a la historia del Cádiz C.F. Conseguir traerse los tres puntos de tan mítico estadio y ante tan histórico club ya sería de por sí glorioso jugando once contra once. Pero, además, hacerlo adelantándose en el marcador con un futbolista menos y luego jugar con 9 jugadores los últimos 28 minutos (con el tiempo añadido) entra ya en la categoría de Hazaña, con mayúsculas. Y la Confirmación no es religiosa, sino un hecho a todas luces evidente en lo que llevamos de liga: lo de Cervera funciona. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Es un hecho contrastado que el sistema que nos ha llevado a dos ascensos sigue funcionando en Primera División. La temporada es muy larga, lo sabemos, pero como ninguno somos adivinos tenemos que hablar sobre lo visto hasta ahora y no podemos especular sobre lo que va a pasar. Y sobre lo visto se puede decir con contundencia que con lo que hay ahora mismo hay equipo de sobra para quedarse en Primera. Posiblemente se agradecerá cualquier refuerzo y mejora de la plantilla porque la temporada va a ser larga y cuantas más soluciones tengamos a los problemas pues mejor que mejor. Pero en el fútbol lo más importante no es lo que tienes, sino lo que hacen los que tienes. Antes de empezar la liga media España estaba pensado que la temporada del Barcelona sería terrible, con un equipo roto, con Messi queriendo largarse, con la directiva dando palos de ciego y largando a estrellas como Luis Suárez. Pues con lo que llevamos de liga disputado el Barcelona es el club más solvente, fiable y certero y candidato a ganar la liga. No hay más. Este Cádiz, con esta manera de ver el fútbol le puede plantar cara a cualquier equipo de los de primera y ganarle a muchos de ellos. En fútbol se dice que a un solo partido puede pasar cualquier cosa, cuando se habla de una final o eliminatoria. Pero nos olvidamos de lo más importante: en liga casi también existe eso del único partido, porque solo se juega contra el mismo equipo dos veces en la temporada. Normalmente, si jugáramos 38 partidos de liga contra el Barcelona los culés nos ganaría en 35. Pero es que contra el Barcelona, Real Madrid o cualquier otro vamos a jugar dos veces y no 38.

Y jugando así de serios no tengo dudas de que vamos a plantar cara a muchísimos equipos este año. Garra y entrega, pundonor y compromiso están por encima de las calidades técnicas y tácticas. Y de lo primero vamos sobrados, si es que alguien ve carencias en lo segundo. Gran partido de los conocidos y gratísima sorpresa bajo palos con Ledesma. Dije la semana pasada que hay madera y la montaña de leña sigue creciendo. Hoy toca batirse contra un gran equipo, que también sabe de hazañas, pero tocará demostrar que somos mejores que el Malmö. ¡Veremos a ver si no estamos pa ir a Europa!. Ya en serio, podemos con todo.