Hipocresía papal

El papa Francisco, hace escasos días criticaba de adentro afuera. El papa Francisco dijo eso que ha sido titular, llamando "detestable" a la hipocresía dentro de la Iglesia Católica y señaló especialmente a los políticos "que viven de una forma en público y de otra en privado". La hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable. Remarcó. Evolución es cultismo que etimológicamente significa dar vueltas hacia afuera, y en biología pasar de una forma simple a otras más complejas. Pues parece que casi no. Esto que ahora señala es vivencia en Cervantes. Había muerto Felipe II. Los mejores artistas del momento erigieron un túmulo para celebrar las honras fúnebres del monarca. Todos, arquitectos, escultores y pintores exprimieron su talento para el monumento que iba a durar dos días. Ello deviene de la orden que el gobierno emitiera a todas las ciudades, villas y lugares del reino para que cada uno hiciese unas honras fúnebres a su majestad, "lo mejor, más honrosa, costosa y sentidamente que se pudiese".

El fastuoso monumento se instaló en medio de la nave de la catedral, o de las dos naves que hacen el crucero principal entre los dos coros…

El gran monumento reproducido hoy por una estampa de Diego López Bueno, se realizó en cincuenta y dos días, con sus mármoles, sus tallas, sus dorados, sus… se dispuso la celebración de los oficios y honras el 24 y 25 de Noviembre. Esa reproducción del Escorial cubierta de decoraciones suntuosas, gradas y piedra berroqueña, como es el templo de San Lorenzo, produjo en Cervantes la bilocación del rey en el soneto del mismo al túmulo que en sí se convierte en écfrasis. Veamos: Voto a Dios, que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla!; porque ¿a quién no suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza? "¡Por Jesucristo Vivo! Cada pieza vale más que un millón, y que es mancilla que esto no dure un siglo, ¡oh, gran Sevilla!, Roma triunfante en ánimo y riqueza! Apostaré que la ánima del muerto por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo, de que goza eternamente”. Esto oyó un valentón y dijo: “Es cierto lo que dice voacé, seor soldado, y quien dijere lo contrario, miente". Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada…

Pues sí hubo. Hubo hipocresía de la de ahora y de la de antes. Las exequias debieron de interrumpirse por una cuestión de protocolo. Los sitiales y preeminencias discutidos entre la Inquisición, el Cabildo y la Audiencia. Ahí es nada. Iglesia, políticos y funcionarios. ¿Nos suena? Y la Iglesia de momento, también incontinenti suspendió la misa y excomulgó al cabildo. El rey había muerto el 13 de septiembre. Sobre el 28 de septiembre se dio la orden para las exequias y terminaron celebrándose en Nochebuena, por la hipocresía, los derechos, las vanidades y las zarandajas.

Cervantes, captó terriblemente el momento. Un In ictu oculi, un golpe de su dolida pluma a un rey al que no apreciaba. ¿Evolución? ¿Democracia? El Papa Francisco señala con dolor la mancha social que lo hunde todo. Hipocresía. En la Iglesia y en los políticos. Tendríamos que decir, y el que dijere lo contrario, miente. Pero nadie calará el chapeo ni mirará al soslayo, sino al centro mismo de su ombligo…