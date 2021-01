En la antigüedad, se producía un momento histórico cada mil años (más o menos). En la Edad Media, se vivía un cambio de rumbo civilizatorio cada quinientos. A partir de la Ilustración, los grandes acontecimientos se fueron dando cada cien, cada cincuenta años. En el siglo XX, ya era a cada veinte. Con la llegada del tercer milenio, los hitos en la historia se empezaron a dar cada tres años. En los últimos tiempos, vivimos momentos históricos a cada semana que pasa. Ahora tenemos uno al día. Este verano no habrá telediario que pueda narrarlos todos. El año que viene, la Historia cambiará a cada nanosegundo. Y entonces, luego, vendrá el parón.

No es que se vaya a detener el mundo. Ni la Historia. Sino que cambiaremos el enfoque. Miraremos todo lo que ocurre con otros ojos. El nuevo prisma. Ya no caminaremos en línea recta hacia el futuro. Lo haremos como si bailáramos claqué o sevillanas o break dance. Con ritmo, pero sin una trayectoria clara. Por supuesto, el mundo seguirá registrando catástrofes naturales, avances científicos, asesinatos, golpes de estado. Pero, simplemente, la humanidad ya no los llamará hechos históricos. Simplemente, porque no tendremos más remedio que darle a cada acontecimiento la misma importancia que a cualquier otra cosa que suceda a nuestro alrededor. No habrá tiempo para discernir nada, y al mismo tiempo, todo afectará a todo. Un triste adiós, un expediente de regulación de empleo, una casa sin comida, una familia sin casa, la construcción de un hormiguero, la migración de las cigüeñas, un plato roto. Cada vez que hagas una tortilla, el rumbo de la humanidad estará cambiando. Cada vez que te acuestes a dormir. Cada vez que una mosca ponga un huevo. Cada vez que suba la marea.

Finalmente, cuando ya todo nos resbale al mismo nivel, ya sea una inundación o una pelusa bajo el sofá, vendrá alguien, el graciosillo de turno, a darte un cosqui y decirte: ya vale, anda, deja de divagar y pon la tele, que hoy echan el partido del milenio.