Busco inspiración para un relato donde la protagonista sea una mujer del Tercer Mundo.“El suelo tiembla y a ella se le hacen añicos los cristales…” Claro que si ella perteneciera a algún lugar sin cristales, este comienzo sería absurdo. Podría cambiarlo: ”Todo se le oscurece”, pero hay demasiados lugares iluminados solo con las estrellas. Probemos otro: La mujer abrió la despensa y estaba vacía. Otro mal comienzo. Quedan demasiados lugares sin despensa, sin cocina ni techo. Sin nada que comer.

No va este artículo sobre el juego literario en los arranques… Claro que no. Disculpen esta forma de mostrarles nuestra preocupación.

Existe otro lado del mundo donde aguardan personas que carecen de todo y, por fortuna, otras muchas implicadas en cambiar sus realidades. Son los hombres y mujeres que quieren hacerles recuperar su dignidad para que puedan vivir mejor esos millones de personas que no tienen imprescindibles como alimentos, acceso al agua potable, dispensarios, o escuelas.

Les hablo de misioneros, médicos, profesores y voluntarios de todas las edades, sexo e ideología que ofrecen sus vidas para cambiar las cosas que no son justas. Pero para que fructifiquen esas intenciones precisan nuestra ayuda económica.

En esta segunda semana de febrero, Manos Unidas de la Diócesis de Jerez tratará de llevar a buen fin a dos: uno dirigido a Mozambique, para la rehabilitación de jóvenes con dependencias y el segundo a Chiutsi, en Zimbabwe, de carácter educativo.

¿Qué hacer para llevarlos a buen fin en este año tan complicado? Pues adaptarnos. La pandemia nos ha impedido realizar las Cenas contra el Hambre del 12 de febrero, pero no debe impedirnos donar su aportación. En los supermercados de la ciudad no estarán los voluntarios con las huchas, pero podemos donarlos en la colecta del domingo 14 de febrero. Lo más importante sería captar nuevos socios. Sin nuestra ayuda, los proyectos de Manos Unidas corren peligro. ¿Qué nos justificará ante los misioneros y voluntarios? Que la pandemia no nos impida aportar donativos que resuelvan la campaña.

Desde Manos Unidas me ha llegado: “Serán manos como las tuyas las que un día acabarán con la mayor pandemia que sufre la tierra: El Hambre”