Hagan juego

Pues el bipartito seguirá siendo bipartito, al menos hasta el próximo lunes. Tras la sorprendente decisión que tomó anoche la asamblea local de Izquierda Unida, cuando todos daban ya por roto el pacto municipal -incluso el alcalde- los acontecimientos dan un giro imprevisto con el órdago lanzado por los socios de gobierno a los socialistas, aprovechando la guerra abierta que hay en el seno del PSOE entre “sanchistas” y “susanistas”.

El lamentable episodio protagonizado por el alcalde, David de la Encina, a cuenta del correo envenenado que alguien guardó con paciencia para filtrarlo en el peor momento para sus intereses electorales, ha venido a demostrar que esta campaña va a ser dura, casi tanto como lo fue la de 2015, que se vio empantanada también con asuntos como el de Apemsa o el de los parkings.

El correo remitido por David de la Encina a su jefa en Sevilla, a la que además apenas conocía, fue una torpeza o una ingenuidad, aunque no se llegara a producir el hecho de cobrar sin ir a trabajar y se pretendiera conseguir, según el político socialista, una flexibilidad horaria. No deja desde luego en buen lugar al entonces candidato y hoy alcalde, aunque visto lo visto en la política de esta provincia, muchos de los que estos días se rasgan las vestiduras tendrían también mucho que callar. Se me viene a la mente el caso de políticos de varios partidos colocados como asesores en instituciones públicas que nadie sabe muy bien lo que hacen en su puesto de trabajo, al que accedieron a dedo. Algunos incluso hacen política desde ese cómodo colchón.

En este río revuelto, la estrategia de Izquierda Unida pidiendo la dimisión del alcalde y amenazando con romper el pacto venía a cumplir uno de los esquemas de libro de cualquier acuerdo de gobierno, que es el de escenificar las irreconciliables desavenencias con el socio para hacer ver que somos diferentes justo antes de unas elecciones. En realidad mucho ha tardado en llegar esta ruptura en diferido, porque ya se daba por hecha en los meses previos, cuando se produjeron un par de amagos por varios asuntos menores.Habrá que ver ahora si la jugada de IU encuentra eco en el sector más crítico del PSOE hacia la figura y la gestión de David de la Encina. El tablero está abierto, hagan juego señores.