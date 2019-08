Hagan juego, señores

Dicen que de los errores se aprende y que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Hoy que comienza la temporada en Segunda esta frase debería grabarse a fuego en las mentes y los corazones de todo el cadismo. Las dos ultimas temporadas han sido un calco. Magnifica temporada hasta que se consiguió la permanencia y a partir de ahí una extraña mezcla entre conformismo, apatía, no saber qué hacer y vaya usted a saber qué más. Pues para no volver a caer en los errores del pasado, bueno sería empezar con las ideas claras de qué se quiere. Evidentemente, lo no queremos nadie es volver a caer en el pozo de la Segunda, que para eso ya tenemos al filial. Así que no es ningún conformismo salir a intentar amarrar la salvación cuanto antes. Pero eso sí, dejando claro que NO es el único objetivo. Es el PRIMERO, y si luego se puede ir a por más, pues a por ello.

Habrá quien dirá que para tener claros los objetivos hay que tener claro qué se cuenta en el vestuario. Creo que esta es una de las grandes mentiras del fútbol. Evidentemente, para ganar un Champions o una Liga de Primera División sí hay que contar con potencial suficiente. En Segunda, con equipos asentados, solo hay que tener un mínimo de calidad (que la ha habido siempre desde el retorno a la división de plata) y ganas, muchas ganas y mucho compromiso. Con eso y con fe en uno mismo se llega a donde haga falta en esta segunda división. Y si no das la talla, se ve desde el minuto uno, no en las ultimas tres jornadas. Álvaro Cervera dice que todavía faltan jugadores para conseguir una plantilla equilibrada, y no seré yo quien discuta lo que falta en el vestuario. Lo que sí creo es que la fe y el compromiso superan casi siempre a largo plazo a la calidad sin interés. Cervera puede y debe estar tranquilo. La exigencia, después de estas últimas temporadas es normal. Y el cabreo de los que discrepan con su trabajo está más en la forma de caer fuera de play off que en el hecho de hacerlo.

Así que hay margen para la tranquilidad. Lo que sí creo que debemos descartar desde ya mismo es la etiqueta de favoritos. Cierto es que la tenemos más impuesta por los rivales que por nosotros mismos, pero ahora lo que hay que hacer es empezar a sumar para salvarse cuanto antes y luego, a por otros objetivos. La Segunda División sigue siendo demasiado competitiva para hacer apuestas basadas solamente en el nombre, la historia y los fichajes de verano.

De las temporadas pasadas lo que hay que hacer es quedarse con lo positivo para saber donde se falló. El Cádiz está en fase de crecimiento, quitándose deudas y reflotando una entidad que parecía muerta no hace muchos años. Empezamos una nueva temporada con ilusión, y si marcarnos metas lejanas en el tiempo. El fútbol ha demostrado en multitud de ocasiones que se asciende cuando se puede, no cuando se quiere. En este bendito deporte tienen muchas cosas que decir otros elementos que no son ni el dinero ni el ojo fichando jugadores. Vamos a por todas. Feliz temporada.