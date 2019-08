Tras varios intentos fallidos, por problemas con internet, consigo hablar con Erika, que esta vez no me pregunta por el estado del Teatro Pemán que, por otra parte, desconozco si por fin se ha hecho algo para remediar tan preocupante situación.

-Por fin, Jaime. Me ha costado establecer la comunicación contigo. ¿Qué pasa?

-Pasa que en el siglo de las comunicaciones, la tecnología falla y te deja "colgado". Espero que dure poco esta situación.

-Tengo una duda sobre el significado de una frase que oigo con frecuencia a los españoles: "Hacer la pelota". ¿Qué significa?

-Muy sencillo: adular, sin sinceridad y exageradamente, a una persona para obtener un beneficio. Si quiero que me hagas un favor te digo, aunque no lo piense, que eres la mejor periodista que he conocido nunca, la más guapa e inteligente…y así hasta el infinito. A continuación te plantearía ni petición: necesito que me hagas tal favor…

-¿A ti te ocurre?

-Me ocurría cuando tenía algún puesto de responsabilidad. Entonces tenía muchos amigos que, al llegar el retiro, también ellos se han retirado. Solo quedan los auténticos, que afortunadamente en mi caso son muchos y muy buenos. Son los que se acercan a ti para preguntarte en qué te pueden ayudar.

-¿Y como correspondían a los favores que les hacías?

-Pues había de todo. No me hagas recordar el caso Jenaro, el peor de todos. También para él yo era su ídolo y no sé cuántas cosas más hasta conseguir enrolarme en su proyecto y ya conoces el final.

-¿Y ahora?

-Pues ahora he llegado a una edad en la que eso ya no se produce, ni puedo hacer favores ni necesito que me los hagan. He llegado a la edad de la independencia total. Ya soy mayor y me valgo por mí mismo.

-¿Independencia? Si no paras de trabajar.

-Sí, pero todo "gratis et amore". Sigo con mis colaboraciones en el Diario, La Razón, Onda Cádiz TV, Onda Cero, empiezo con un programa fijo en RNE en 'La noche abierta', Madre Coraje, Propagandistas… mi primera novela a punto de publicarse y mis memorias, que la editorial me ha pedido que escriba.

-¿No es mucho a tu edad?

-Erika, ¿qué insinúas? (Continuará).